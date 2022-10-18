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國際
2022-10-18 11:15:00

俄戰機墜落民居釀至少6死　飛行員否認被擊落(有片)

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俄羅斯軍方一架蘇34戰鬥轟炸機，在位於亞速海沿岸的葉伊斯克市(Yeysk)墜毀，撞落一幢9層高住宅大廈，緊急情況部門表示，至少6名居民死亡，19人受傷，包括2名小童。至於飛行員則及時跳傘逃生。

俄戰機墜落民居釀至少6死，機員否認被擊落。(Twitter)

俄戰機墜落民居釀至少6死，機員否認被擊落。(Twitter)

出事地點鄰近烏克蘭東部，葉伊斯克設有空軍基地，與烏克蘭僅一海之隔。俄羅斯國防部表示，一架蘇34戰鬥轟炸機周一起飛進行訓練期間，爬升時其中一個引擎著火，墜落民居。2名飛行員及時彈出機艙。戰機撞落一幢9層高住宅大廈後爆炸，產生大火球，導致大廈大火，至少17個單位受損，約100名居民疏散，有人從高處跳樓逃生時跌死。

機員否認被擊落。(Twitter) 戰機在撞落民居前出現火光。(Twitter) 大廈發生大火，火勢猛烈，濃煙湧上半空。(Twitter) 大廈發生大火，火勢猛烈，濃煙湧上半空。(Twitter)

戰機墜毀前閃出火光

總統普京已獲知會事件，下令為死傷者提供所有必要協助，並指示衛生部長及緊急情況部部長前往當地處理善後。

網上有影片流傳戰機墜落一刻，見戰機在撞落民居前出現火光，墜機後發生猛烈爆炸，火球直湧半空。有片段見大廈發生大火，火勢猛烈，濃煙湧上半空；另有影片見居民查看其中一名逃生機員狀況，機員否認被擊落。

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