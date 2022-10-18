俄戰機撞住宅增至13死包括3童 4人跳樓逃生3喪命

俄羅斯戰機在鄰近烏克蘭戰爭地區墜落民居增至13死，包括3名兒童，另有4人跳樓逃生，當中3人不幸死亡。大樓約17個單位受波及，68人被救出，其中19人需送院治療。事發在周一晚，戰機在起飛不久後墜落南部城市葉伊斯克，撞向一幢9層高住宅大樓的庭院，爆炸產生巨大火球，大樓嚴重損毀，停泊大樓外的汽車燒成廢鐵。照片可見配備降落傘的機師彈出，另有片段可見一名機師躺在地上，民眾上前協助，他說戰機非遭擊落。

俄國防部稱，根據兩名安全彈出的機師所述，戰機在起飛後不久其中一個引擎著火令戰機墜落，以及油缸爆炸起火，又指機師當時只是訓練。不過，因為爆炸威力強勁，有民眾指像彈藥爆炸，質疑戰機當時是執行作戰任務。有目擊者稱，「戰機墜落我們城市……救護車和消防員從市內四方八面趕來，直升機在空中盤旋。」當局稱，出動了410名消防員和拯救人員。有親俄評論員聲稱，是雀鳥飛入引擎導致起火。

烏克蘭局勢｜對岸為馬里烏波爾 居民：每晚睡覺擔驚受怕

事發城市葉伊斯克與遭戰火蹂躪的烏克蘭南部城市馬里烏波爾僅隔著亞速海，設有俄羅斯主要空軍基地和訓練中心。當地居民Oksana說，現場被圍封，「那可能是爆炸，大樓裡面所有東西都著火，冒出濃煙。我的孩子單獨在家，我們早已每天擔驚受怕地睡覺，馬里烏波爾就在對面」。在葉伊斯克對面數百公里外的烏克蘭地區也活在恐懼中，俄軍的自殺式無人機周一轟炸首都基輔等地，造成最少8死，其中4人來自基輔。基輔和第聶伯羅等地今晨繼續遭空襲，基輔發生3次爆炸，有能源設施受損毀。

至於墜毀的蘇34戰機，為雙引擎超音速攻擊機，配備先進感應器和武器，為俄空軍部隊主要作戰機種。該戰機1990年首飛，26年後才投入服務，2014年參與敘利亞戰爭。俄羅斯2月底攻打烏克蘭前約有140架運作中的蘇34戰機，而今次事故是俄出兵烏克蘭後第10宗非作戰的戰機墜毀事件。