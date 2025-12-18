俄戲院公然放映盜版《優獸大都會2》　迪士尼都束手無策(有片)

全球熱播的迪士尼賣座動畫《優獸大都會2》(Zootopia 2)因國際制裁而未有在俄羅斯上映，詎料當地戲院竟直接公然上映盜版《優獸大都會2》，不但畫質高清，還有俄語配音，首週票房更達228萬美元，但即使被稱為地表最強法務的迪士尼也束手無策。
綜合報道，2022年俄羅斯因為入侵烏克蘭而受國際制裁至今，迪士尼沒有在當地上映《優獸大都會2》的計畫，詎料當地影院竟直接公然在戲院上映盜版，影院以「私人觀影聚會」、「動畫藝術交流」名義售票，或者販售俄國短片門票，將盜版《優獸大都會2》當「預告加映」內容放映來蒙混，更傳出俄羅斯盜版《優獸大都會2》首周票房已達228萬美元、逾50萬觀影人次。網上流傳影片顯示，俄羅斯一戲院內有大批民眾輪候入場觀看《優獸大都會2》。
《阿凡達：水之道》盜版在俄登年度票房冠軍
報道指出，雖然明知對方侵權，但被稱為地表最強法務的迪士尼亦難以出手，事因俄烏戰爭爆發後，國際制裁讓俄羅斯與西方的司法合作徹底中斷，導致迪士尼不僅難以在俄立案追責，連律師簽證都難以辦理，訴訟文書也無法合法送達。早前《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)盜版在俄登上年度票房冠軍時，迪士尼嘗試控告就因無法推動法院執行而不了之。
Russians Storm Theaters to Catch the New "Zootopia 2"— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025
Earlier, authorities announced that all foreign films would be removed from the New Year’s release schedule, with only Russian films being shown.
This move is aimed at ensuring that low-quality Russian content, which… pic.twitter.com/WIGKJswGKL