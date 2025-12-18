熱門搜尋:
國際
2025-12-18 15:15:00

俄戲院公然放映盜版《優獸大都會2》　迪士尼都束手無策(有片)

俄戲院公然放映盜版《優獸大都會2》，迪士尼都束手無策。(X)

全球熱播的迪士尼賣座動畫《優獸大都會2(Zootopia 2)因國際制裁而未有在俄羅斯上映，詎料當地戲院竟直接公然上映盜版《優獸大都會2》，不但畫質高清，還有俄語配音，首週票房更達228萬美元，但即使被稱為地表最強法務的迪士尼也束手無策。

綜合報道，2022年俄羅斯因為入侵烏克蘭而受國際制裁至今，迪士尼沒有在當地上映《優獸大都會2》的計畫，詎料當地影院竟直接公然在戲院上映盜版，影院以「私人觀影聚會」、「動畫藝術交流」名義售票，或者販售俄國短片門票，將盜版《優獸大都會2》當「預告加映」內容放映來蒙混，更傳出俄羅斯盜版《優獸大都會2》首周票房已達228萬美元、逾50萬觀影人次。網上流傳影片顯示，俄羅斯一戲院內有大批民眾輪候入場觀看《優獸大都會2》。

傳俄羅斯盜版《優獸大都會2》首周票房已達228萬美元、逾50萬觀影人次。(網上圖片) 《阿凡達：水之道》盜版在俄登年度票房冠軍。(網上圖片)

《阿凡達：水之道》盜版在俄登年度票房冠軍

報道指出，雖然明知對方侵權，但被稱為地表最強法務的迪士尼亦難以出手，事因俄烏戰爭爆發後，國際制裁讓俄羅斯與西方的司法合作徹底中斷，導致迪士尼不僅難以在俄立案追責，連律師簽證都難以辦理，訴訟文書也無法合法送達。早前《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)盜版在俄登上年度票房冠軍時，迪士尼嘗試控告就因無法推動法院執行而不了之。

