俄戲院公然放映盜版《優獸大都會2》　迪士尼都束手無策(有片)

全球熱播的迪士尼賣座動畫《優獸大都會2》(Zootopia 2)因國際制裁而未有在俄羅斯上映，詎料當地戲院竟直接公然上映盜版《優獸大都會2》，不但畫質高清，還有俄語配音，首週票房更達228萬美元，但即使被稱為地表最強法務的迪士尼也束手無策。

綜合報道，2022年俄羅斯因為入侵烏克蘭而受國際制裁至今，迪士尼沒有在當地上映《優獸大都會2》的計畫，詎料當地影院竟直接公然在戲院上映盜版，影院以「私人觀影聚會」、「動畫藝術交流」名義售票，或者販售俄國短片門票，將盜版《優獸大都會2》當「預告加映」內容放映來蒙混，更傳出俄羅斯盜版《優獸大都會2》首周票房已達228萬美元、逾50萬觀影人次。網上流傳影片顯示，俄羅斯一戲院內有大批民眾輪候入場觀看《優獸大都會2》。