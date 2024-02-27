俄方交還納瓦爾尼遺體　盟友稱原可藉互換囚犯獲釋

俄羅斯已故反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)的發言人表示，納瓦爾尼的母親柳德米拉，已經領回兒子遺體，感謝所有曾要求當局發還納瓦爾尼遺體的人。納瓦爾尼的盟友佩夫奇赫(Maria Pevchikh)聲稱，納瓦爾尼原本可透過互換囚犯協議獲釋，但最終被總統普京殺死。

納瓦爾尼團隊發言人日前在社交網頁表示，納瓦爾尼的母親柳德米拉(Lyudmila Navalnaya)在兒子死後第9天，終於領回他的遺體。聲明感謝各界協助他們爭取俄羅斯當局交還納瓦爾尼的遺體，但未確定喪禮安排，不清楚當局會否干預家屬的意願。納瓦爾尼遺孀尤莉雅(Yulia Navalnaya)在遺體移交的消息公布前發放片段，批評當局令亡夫生前死後都受盡折磨，又質疑總統普京不是真正的東正教徒，不按教義和傳統盡早交還遺體。根據俄羅斯習俗，會在第9天為死者舉行追悼會，不少人到教堂悼念納瓦爾尼，有人拍攝到莫斯科的教堂外，有警員截查部分人的身份證明。