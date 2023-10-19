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國際
2023-10-19 14:25:00

俄朝關係｜拉夫羅夫訪問北韓　感謝平壤支持俄羅斯在烏「特別軍事行動」

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拉夫羅夫訪問北韓，感謝平壤支持俄羅斯在烏「特別軍事行動」。(AP)

拉夫羅夫訪問北韓，感謝平壤支持俄羅斯在烏「特別軍事行動」。(AP)

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)到北韓首都平壤訪問兩日。拉夫羅夫感謝北韓對俄羅斯展開在烏克蘭的「特別軍事行動」，以及承認頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松州加入俄羅斯的支持。

拉夫羅夫星期三(18)抵達平壤，今次是拉夫羅夫自20185月後，時隔近5年半再次訪問北韓。北韓外相崔善姬等官員及大批民眾到機場迎接。拉夫羅夫表示，訪問是為了貫徹落實兩國領導人達成的重要共識，討論並確定落實步驟。他又指，俄羅斯完全支持在最高領袖金正恩領導下的北韓，維護本國獨立、維護本國人民決定自己命運的權利的願望。拉夫羅夫又感謝平壤政府在烏克蘭的「特別軍事行動」，對俄方表達原則性及明確支持，以及支持承認頓涅茨克和盧甘斯克等4個地區拼入俄羅斯。

金正恩上月訪問俄羅斯6日，期間與俄羅斯總統普京會晤及交換禮物，普京亦接受金正恩邀請訪問北韓。(資料圖片) 拉夫羅夫表示，訪問是為了貫徹落實兩國領導人達成的重要共識，討論並確定落實步驟。(AP)

外界料拉夫羅夫為普京訪朝做準備

今次是拉夫羅夫自20185月後，時隔近5年半再次訪問北韓。北韓官方《朝中社》指，拉夫羅夫到訪是遵循朝俄首腦的崇高意旨，進一步鞏固兩國之間的友好團結，增進互相信賴，在各領域推動雙邊關係發展到新的更高階段。

金正恩上月訪問俄羅斯6日，期間與俄羅斯總統普京會晤及交換禮物，普京亦接受金正恩邀請訪問北外界相信拉夫羅夫此行是為普京訪問北韓做準備工

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