俄朝關係｜拉夫羅夫訪問北韓　感謝平壤支持俄羅斯在烏「特別軍事行動」

拉夫羅夫星期三(18日)抵達平壤，今次是拉夫羅夫自2018年5月後，時隔近5年半再次訪問北韓。北韓外相崔善姬等官員及大批民眾到機場迎接。拉夫羅夫表示，訪問是為了貫徹落實兩國領導人達成的重要共識，討論並確定落實步驟。他又指，俄羅斯完全支持在最高領袖金正恩領導下的北韓，維護本國獨立、維護本國人民決定自己命運的權利的願望。拉夫羅夫又感謝平壤政府在烏克蘭的「特別軍事行動」，對俄方表達原則性及明確支持，以及支持承認頓涅茨克和盧甘斯克等4個地區拼入俄羅斯。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)到北韓首都平壤訪問兩日。拉夫羅夫感謝北韓對俄羅斯展開在烏克蘭的「特別軍事行動」，以及承認頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松州加入俄羅斯的支持。

外界料 拉夫羅夫 為普京訪朝做準備

今次是拉夫羅夫自2018年5月後，時隔近5年半再次訪問北韓。北韓官方《朝中社》指，拉夫羅夫到訪是遵循朝俄首腦的崇高意旨，進一步鞏固兩國之間的友好團結，增進互相信賴，在各領域推動雙邊關係發展到新的更高階段。

金正恩上月訪問俄羅斯6日，期間與俄羅斯總統普京會晤及交換禮物，普京亦接受金正恩邀請訪問北韓。外界相信拉夫羅夫此行是為普京訪問北韓做準備工