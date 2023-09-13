俄朝關係｜普京與金正恩在東方航天發射場會晤(有片)

國家，體現了北韓重視兩國關係戰略重要性的立場，朝中社未提及金正恩的目的地。俄羅斯傳媒報道，總統普京和北韓最高領導人金正恩，已經抵達東方航天發射場，兩人在當地會晤，並進行簡短交談。
俄羅斯發布片段顯示，北韓領袖金正恩周二(12日)清晨抵達俄羅斯接壤北韓邊境的哈桑，當局在哈桑火車站為金正恩舉行歡迎儀式，金正恩同時檢視俄軍三軍儀仗隊。之後，金正恩與俄羅斯濱海邊疆區州長科熱米亞科及自然資源部長科茲洛夫會晤。
🇷🇺 | ÚLTIMA HORA: Putin se reúne con Kim Jong-Un en Rusia. pic.twitter.com/r3WhbBxpQJ— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 13, 2023
金正恩：體現重視兩國關係
《朝中社》周三的報道引述金正恩表示，相隔4年再訪問俄羅斯，他對此感到高興，又說俄羅斯是新冠疫情以來，他首個出訪的國家，體現了平壤重視朝俄關係戰略重要性的立場，此行旨在將朝俄友好合作關係提升至新的高度。同時發布金正恩在哈桑站出席歡迎儀式的相片，報道指，金正恩在俄方官員歡送下，啟程前往目的地。俄羅斯傳媒報道，總統普京和北韓最高領導人金正恩，已經抵達東方航天發射場，兩人在當地會晤，並進行簡短交談。