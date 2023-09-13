俄朝關係｜普京與金正恩在東方航天發射場會晤(有片)

國家，體現了北韓重視兩國關係戰略重要性的立場，朝中社未提及金正恩的目的地。俄羅斯傳媒報道，總統普京和北韓最高領導人金正恩，已經抵達東方航天發射場，兩人在當地會晤，並進行簡短交談。

俄羅斯發布片段顯示，北韓領袖金正恩周二(12日)清晨抵達俄羅斯接壤北韓邊境的哈桑，當局在哈桑火車站為金正恩舉行歡迎儀式，金正恩同時檢視俄軍三軍儀仗隊。之後，金正恩與俄羅斯濱海邊疆區州長科熱米亞科及自然資源部長科茲洛夫會晤。