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國際
2023-09-15 10:15:35

俄朝關係｜「普金宴」菜單大曬經典俄國料理　鴨肉、螃蟹和雪花牛肉盛宴登場

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普京與金正恩在東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）進行會談。

記者陳怡伶／綜合報道

北韓領導人金正恩13日在俄羅斯遠東地區最先進的太空火箭發射場與普京會面，普京以高規格款待金正恩。

綜合《朝中社》與《路透社》等外媒報道，普京與金正恩在東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）進行會談，雙方論及敏感的軍事合作及農業發展等議題。對於俄烏戰爭，金正恩表示：「俄羅斯正在為主權和安全進行神聖鬥爭，平壤支持普京做出的每一項決定」。

普京：俄將助北韓進行太空探索

當普京被問及是否協助金正恩建造衛星時，他稱：「這就是我們來到這裏的原因。北韓領袖對火箭技術展現出很大的興趣，他們想要發展自己的太空計劃。俄羅斯將幫助北韓進行太空探索和火箭建造」。

普京接着帶金正恩參觀太空發射場中的俄製「聯盟-2號」等運載火箭，金正恩對運載火箭的運行原理、燃料特性、墜落物等都特別感興趣，頻頻提問。兩國代表團隨即進行了閉門會談。接着，普京和金正恩繼續進行約半小時的「一對一」對話。

佐以俄國出產葡萄酒

結束會談後，普京以午餐國宴款待北韓訪問團。「普金宴」的菜單相當豐富，以鴨肉、螃蟹和雪花牛肉為特色，前菜為鴨肉無花果桃子沙拉，以堪察加半島螃蟹為肉饀的俄國餃子（Pelmeni）、草魚湯和沙棘冰沙；主菜是鱘魚佐蘑菇及馬鈴薯或牛肋骨伴烤蔬菜，佐以俄國迪夫諾摩爾克酒莊（Divnomorskoe Manor）出產的葡萄酒；甜點是以煉乳調味的梅果配松子，都是俄國的經典料理。

普京會後表示，雙方就地區局勢與雙邊關係，坦率交換意見，俄羅斯與北韓討論進行軍事合作的可能，「但其中有一些俄羅斯必須遵守的限制」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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