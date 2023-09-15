俄朝關係｜「普金宴」菜單大曬經典俄國料理　鴨肉、螃蟹和雪花牛肉盛宴登場

記者陳怡伶／綜合報道

北韓領導人金正恩13日在俄羅斯遠東地區最先進的太空火箭發射場與普京會面，普京以高規格款待金正恩。

綜合《朝中社》與《路透社》等外媒報道，普京與金正恩在東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）進行會談，雙方論及敏感的軍事合作及農業發展等議題。對於俄烏戰爭，金正恩表示：「俄羅斯正在為主權和安全進行神聖鬥爭，平壤支持普京做出的每一項決定」。

普京：俄將助北韓進行太空探索

當普京被問及是否協助金正恩建造衛星時，他稱：「這就是我們來到這裏的原因。北韓領袖對火箭技術展現出很大的興趣，他們想要發展自己的太空計劃。俄羅斯將幫助北韓進行太空探索和火箭建造」。

普京接着帶金正恩參觀太空發射場中的俄製「聯盟-2號」等運載火箭，金正恩對運載火箭的運行原理、燃料特性、墜落物等都特別感興趣，頻頻提問。兩國代表團隨即進行了閉門會談。接着，普京和金正恩繼續進行約半小時的「一對一」對話。