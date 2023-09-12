熱門搜尋:
iphone-15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震
返回
國際
2023-09-12 10:31:00

俄朝關係｜金正恩周日下午已啟程出訪　韓媒：已抵達俄羅斯

分享：
金正恩周日下午已啟程出訪，韓媒：已抵達俄羅斯。(AP)

金正恩周日下午已啟程出訪，韓媒：已抵達俄羅斯。(AP)

北韓最高領導人金正恩應俄羅斯總統普京邀請，出訪俄羅斯。北韓官方《朝中社》表示，金正恩在周日(10)下午乘專列從平壤啟程出訪俄羅斯，黨政和武力機關主要幹部陪同金正恩出訪。南韓傳媒周二(12)早上指，金正恩乘坐的專列已抵達位於俄羅斯的哈桑火車站。

《朝中社》周二發布北韓領袖金正恩周日下午乘坐專列出發前往俄羅斯的相片，顯示當局在平壤的火車站為金正恩舉行歡送儀式，出席者包括總理金德訓等黨政軍高層成員，金正恩之後在專列向現場民眾揮手。報道指，隨同金正恩出訪的還有執政勞動黨、政府及軍隊的主要官員。《美聯社》(AP)較早時亦發表片段，顯示一列綠色火車在北韓境內駛過，列車外貌與金正恩外訪慣常乘坐的專列相似。南韓傳媒早前指，金正恩星期日已乘坐專用列車，啟程前往海參崴，預計最快今日會見普京。

《美聯社》(AP)較早時亦發表片段，顯示一列綠色火車在北韓境內駛過。(AP) 隨同金正恩出訪的還有執政勞動黨、政府及軍隊的主要官員。(AP)

外界關注俄朝或討論軍火交易

朝俄雙方已宣布金正恩訪問俄羅斯，但未有交代具體訪問日期和會面地點。外電指兩人將在海參崴會面。克里姆林宮表示，普京昨日已抵達海參崴視察，今日會在遠東聯邦大學舉行東方經濟論壇上發言。發言人佩斯科夫形容，今次將是金正恩的全面性的訪問，普京會與金正恩一對一會晤，討論雙邊關係，兩國代表團將會談，普京亦會舉行晚宴款待金正恩等人。今次是金正恩自20194月以來再次訪俄，他當年亦在海參崴與普京會談。

美國傳媒早前報道，金正恩可能與普京商討軍售事宜，令俄方獲北韓武器供應，用於烏克蘭戰事。外界關注兩國或討論軍火交易，美國和南韓已向北韓發出警告。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受