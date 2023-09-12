俄朝關係｜金正恩周日下午已啟程出訪　韓媒：已抵達俄羅斯

《朝中社》周二發布北韓領袖金正恩周日下午乘坐專列出發前往俄羅斯的相片，顯示當局在平壤的火車站為金正恩舉行歡送儀式，出席者包括總理金德訓等黨政軍高層成員，金正恩之後在專列向現場民眾揮手。報道指，隨同金正恩出訪的還有執政勞動黨、政府及軍隊的主要官員。《美聯社》(AP)較早時亦發表片段，顯示一列綠色火車在北韓境內駛過，列車外貌與金正恩外訪慣常乘坐的專列相似。南韓傳媒早前指，金正恩星期日已乘坐專用列車，啟程前往海參崴，預計最快今日會見普京。

北韓最高領導人金正恩應俄羅斯總統普京邀請，出訪俄羅斯。北韓官方《朝中社》表示，金正恩在周日(10日)下午乘專列從平壤啟程出訪俄羅斯，黨政和武力機關主要幹部陪同金正恩出訪。南韓傳媒周二(12日)早上指，金正恩乘坐的專列已抵達位於俄羅斯的哈桑火車站。

外界關注俄朝或討論軍火交易

朝俄雙方已宣布金正恩訪問俄羅斯，但未有交代具體訪問日期和會面地點。外電指兩人將在海參崴會面。克里姆林宮表示，普京昨日已抵達海參崴視察，今日會在遠東聯邦大學舉行東方經濟論壇上發言。發言人佩斯科夫形容，今次將是金正恩的全面性的訪問，普京會與金正恩一對一會晤，討論雙邊關係，兩國代表團將會談，普京亦會舉行晚宴款待金正恩等人。今次是金正恩自2019年4月以來再次訪俄，他當年亦在海參崴與普京會談。

美國傳媒早前報道，金正恩可能與普京商討軍售事宜，令俄方獲北韓武器供應，用於烏克蘭戰事。外界關注兩國或討論軍火交易，美國和南韓已向北韓發出警告。