俄朝關係｜金正恩或明日晤普京 朝軍實權官員傾巢隨同訪俄羅斯

北韓領導人金正恩今早乘專屬列車進入俄羅斯境內，俄羅斯消息稱，他很大機會明日與俄羅斯總統普京於遠東地區的東方航太發射場會晤。這是自2019年4月後，兩人再度會面，隨同金正恩出訪的代表團包括多名國防部官員，外界關注北韓會否出售武器給俄羅斯，這將有助俄羅斯攻打烏克蘭的戰事。美國警告若北韓向俄售武，將實施制裁。

俄朝關係｜普京透露將視察東方航太發射場 屆時會知兩人是否見面

金正恩周日下午乘坐車列離開平壤，今早進入俄境內，途經兩國邊境哈桑站抵達烏蘇里斯克站後，正沿西伯利亞大鐵路繼續向北哈巴羅夫斯克州方向移動。估計金正恩專列將於今晚午夜至明日淩晨抵達哈巴羅夫斯克市，並於明日中午前到達東方航太發射場。外界原估計金正恩與普京於海參崴會面，但普京今在海參崴出席東方經濟論壇(EEF)會議時提及將到訪東方航太發射場，屆時大家便會知兩人會否見面。韓聯社稱，消息人士指兩人會談後，會到訪附近的戰機製造廠。

金正恩並不常出國，執政12年來僅外訪7次和兩度跨過南北韓邊界，當中4次外訪是到中國。克里姆林宮發言人稱，朝俄兩國代表團將舉行會談，之後若有需要，朝俄領袖將單對單會面溝通。俄羅斯官員透露，會談內容將包括對北韓的人道援助，以及聯合國安理會對北韓的決議案。俄羅斯是安理會常任理事國之一。