俄朝關係｜金正恩普京互贈步槍　克宮：金正恩將在俄多留幾日

北韓領導人金正恩繼續在俄羅斯的訪問行程。克里姆林宮表示，兩人會面時還互相交換禮物。普京贈送金正恩一套太空人曾穿戴的手套，及一把俄國製造的最高品質步槍，金正恩亦送昔普京一把北韓製步槍。此外，普京欣然接受金正恩邀請回訪北韓。

北韓官方《朝中社》昨日報道，俄羅斯總統普京接受北韓領導人金正恩邀請訪問北韓。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)則指，普京暫時無計劃訪問北韓。事隔一日，佩斯科夫表示，普京欣然接受金正恩回訪北韓的邀請。此外，金正恩也將在俄羅斯多待幾天。

佩斯科夫又指，普京與金正恩會面時還交換了禮物。普京贈送金正恩「一把我國製造的最高品質步槍，他也收到一把北韓製步槍」。普京還贈送金正恩一套曾經由太空人「曾經多次上到太空」穿戴的手套。佩斯科夫又補充，普京在峰會後返回莫斯科，但金正恩將在俄羅斯多待幾天，但未進一步說明。