俄朝關係｜金正恩普京互贈步槍　克宮：金正恩將在俄多留幾日

北韓領導人金正恩繼續在俄羅斯的訪問行程。克里姆林宮表示，兩人會面時還互相交換禮物。普京贈送金正恩一套太空人曾穿戴的手套，及一把俄國製造的最高品質步槍，金正恩亦送昔普京一把北韓製步槍。此外，普京欣然接受金正恩邀請回訪北韓。
北韓官方《朝中社》昨日報道，俄羅斯總統普京接受北韓領導人金正恩邀請訪問北韓。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)則指，普京暫時無計劃訪問北韓。事隔一日，佩斯科夫表示，普京欣然接受金正恩回訪北韓的邀請。此外，金正恩也將在俄羅斯多待幾天。
佩斯科夫又指，普京與金正恩會面時還交換了禮物。普京贈送金正恩「一把我國製造的最高品質步槍，他也收到一把北韓製步槍」。普京還贈送金正恩一套曾經由太空人「曾經多次上到太空」穿戴的手套。佩斯科夫又補充，普京在峰會後返回莫斯科，但金正恩將在俄羅斯多待幾天，但未進一步說明。
金正恩抵達阿穆爾河畔共青城 參觀飛機製造廠
俄羅斯傳媒報道，正在當地訪問的北韓最高領袖金正恩，抵達遠東地區的「阿穆爾河畔共青城」。參觀飛機製造廠，然後轉往海參崴，訪問俄羅斯的太平洋艦隊司令部。南韓《韓聯社》表示，金正恩參觀的飛機製造廠，負責生產蘇-35和蘇-57戰機，及民用短途客機。除了飛機製造廠之外，市內亦有建造潛艇等艦艇的造船廠。外界注視俄羅斯與北韓會否擴大軍事合作，包括北韓向俄羅斯提供用於俄烏戰事的彈藥，換取俄國技術與糧食。