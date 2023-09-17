熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
國際
2023-09-17 23:14:03

俄朝關係｜金正恩結束6天訪俄之旅 獲贈無人偵察機

分享：
金正恩

俄朝關係｜金正恩今日乘專列離開俄羅斯回國。(美聯社)

北韓領導人金正恩周日結束訪俄之旅，乘坐專屬列車從俄羅斯遠東濱海邊疆區啟程回國，為6天行程畫上句號，這亦是他2011年上台以來為期最長的外訪，料周一下午返抵平壤。金正恩此行充滿軍事色彩，俄通訊社稱他離開前獲一名地區首長贈送5架攜炸藥自殺式無人機、1架偵察無人機和一件避彈衣。南韓傳媒關注金正恩會否趁杭州亞運周六開幕禮訪問中國，繼與俄羅斯總統普京會晤後，短期內與國家主席習近平會晤。

金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩

俄朝關係｜近距離參觀「匕首」高超音速導彈

這是金正恩自2019年4月後，再次與普京會面，也是兩人第二次舉行峰會。外界一直關注兩人會否達成軍事合作協議。金正恩從隨團人員多為國防官員，以至參觀地方均與軍事有關，高調凸顯此行目的。他上周二抵達俄羅斯，翌日與普京在太空火箭發射場會晤和參觀，上周五和周六又分別到訪戰機製造廠和俄羅斯太平洋艦隊驅逐艦，並近距離參觀戰略轟炸機和「匕首」高超音速導彈等先進武器。俄羅斯國防部長紹伊古在海參崴與金正恩會晤和陪同參觀時，他向金正恩就介紹其中一款轟炸機，並稱可從莫斯科往返日本，金正恩則問轟炸機如何發射導彈。北韓官媒稱，兩人商談了地區安全環境事宜，並就加強兩國軍隊戰略及戰術協調、合作和交流的可行議題交換意見。

金正恩 金正恩 金正恩 金正恩 金正恩

俄朝關係｜分析：若達軍售協議料俄朝低調處理

金正恩周日啟程回國前一晚行程較輕鬆，在海參崴的劇院，觀賞俄國音樂家柴可夫斯基作曲的芭蕾舞劇《睡美人》。周日則到海參崴的遠東聯邦大學和濱海海洋館參觀，觀看白鯨、海獅和海象等表演。俄媒指，金正恩特別喜歡海象表演，當海象以前肢向觀眾「送飛吻」，金正恩面露微笑，並報以熱烈掌聲。俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉稱，金正恩對今次訪俄行程安排表示很滿意，對兩國在各方面的合作都非常感興趣。分析認為，即使俄朝達成軍售協議，例如北韓向俄提供彈藥，俄則提供核潛艦和衛星技術，因為北韓受安理會制裁，兩國也不會高調宣布。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受