俄朝關係｜金正恩結束6天訪俄之旅 獲贈無人偵察機

北韓領導人金正恩周日結束訪俄之旅，乘坐專屬列車從俄羅斯遠東濱海邊疆區啟程回國，為6天行程畫上句號，這亦是他2011年上台以來為期最長的外訪，料周一下午返抵平壤。金正恩此行充滿軍事色彩，俄通訊社稱他離開前獲一名地區首長贈送5架攜炸藥自殺式無人機、1架偵察無人機和一件避彈衣。南韓傳媒關注金正恩會否趁杭州亞運周六開幕禮訪問中國，繼與俄羅斯總統普京會晤後，短期內與國家主席習近平會晤。

俄朝關係｜近距離參觀「匕首」高超音速導彈 這是金正恩自2019年4月後，再次與普京會面，也是兩人第二次舉行峰會。外界一直關注兩人會否達成軍事合作協議。金正恩從隨團人員多為國防官員，以至參觀地方均與軍事有關，高調凸顯此行目的。他上周二抵達俄羅斯，翌日與普京在太空火箭發射場會晤和參觀，上周五和周六又分別到訪戰機製造廠和俄羅斯太平洋艦隊驅逐艦，並近距離參觀戰略轟炸機和「匕首」高超音速導彈等先進武器。俄羅斯國防部長紹伊古在海參崴與金正恩會晤和陪同參觀時，他向金正恩就介紹其中一款轟炸機，並稱可從莫斯科往返日本，金正恩則問轟炸機如何發射導彈。北韓官媒稱，兩人商談了地區安全環境事宜，並就加強兩國軍隊戰略及戰術協調、合作和交流的可行議題交換意見。