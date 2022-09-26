俄校園槍擊13死21傷 包括7名兒童 傳槍手為徵兵拒往烏克蘭

俄羅斯中部城市伊熱夫斯克(Izhevsk)發生校園槍擊案，一名槍手今日闖入約有1,000名學童的學校內開槍，造成最少13人死亡，當中包括7名兒童，年齡介乎7至16歲。另有14名學童和7名成年人受傷。當局指，槍手最後吞槍自殺，動機未明。俄媒上載的片段可見，學童在大樓內奔跑疏散，沿途可見有保安人員。另有片段顯示，課室地下有鮮血，玻璃窗有彈孔，以及學生躲在桌子下。另有相片見到師生躲在房內，用雜物阻擋門口。有報道指，槍手是不想往烏克蘭戰場的徵兵。 學童奔跑疏散片段：

🚨#UPDATE: Footage of children fleeing after at least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in #Izhevsk, #Russia moments ago.pic.twitter.com/0ghZk1gFfN — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 26, 2022

烏克蘭局勢｜網民指美烏所為引罵戰 伊熱夫斯克距離首都莫斯科約960公里，為AK47步槍發源地，事發School No.88校內學生就讀1至11年級。俄媒引述調查人員稱，男槍手戴上滑雪頭套、穿著有納粹標誌的黑色T恤。槍手持有兩支改裝槍械。死者中包括老師和學校保安人員。有網民在俄媒報道的留言中指是美國和烏克蘭所為，引來其他人批評關美烏甚麼事，又指一見到當局說納粹便推說是美烏兩國所為。俄羅斯總統普京2月出兵攻打烏克蘭，揚言是清除烏克蘭政府的納粹主義分子。