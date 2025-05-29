俄烏和談｜拉夫羅夫：第二輪談判6.2在土耳其舉行

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)表示，俄烏第二輪談判將於下月2日在土耳其伊斯坦布爾舉行。俄方談判代表團團長仍然是總統助理梅金斯基，俄方亦完成有關實現和平的備忘錄起草工作，將向烏方轉交備忘錄，並作出必要說明。
拉夫羅夫指，俄方談判代表團團長仍然是總統助理梅金斯基，俄方按之前會談達成的約定迅速制訂相應的備忘錄，闡明俄方在妥善解決烏克蘭危機根源相關問題上的立場，準備在第二輪談判期間，向烏克蘭代表團提交備忘錄，並作必要說明，希望真正願意推動和平進程取得成功的各方，能支持新一輪俄烏直接談判。
特朗普警告普京如果只是利用美國 將作出回應
拉夫羅夫又與美國國務卿魯比奧通電話，討論即將舉行的新一輪俄烏談判。魯比奧表示，美方願意繼續推動俄烏相向而行，盡快結束衝突。美國總統特朗普在白宮見記者時重申，對目前俄烏的情況感到不高興。他承認，未能確定普京對達成停火協議有多認真，相信未來兩星期會有答案，警告普京如果只是利用美國，華府會作出回應。但特朗普未有說明甚麼回應。
俄羅斯與烏克蘭代表團本月中曾於伊斯坦布爾舉行直接談判，由土耳其外長費丹主持，持續近2個小時，是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，俄烏雙方首次面對面會談。雙方就互換1,000名戰俘達成共識，同時原則上願意繼續接觸及談判。