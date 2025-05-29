俄烏和談｜拉夫羅夫：第二輪談判6.2在土耳其舉行

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)表示，俄烏第二輪談判將於下月2日在土耳其伊斯坦布爾舉行。俄方談判代表團團長仍然是總統助理梅金斯基，俄方亦完成有關實現和平的備忘錄起草工作，將向烏方轉交備忘錄，並作出必要說明。

拉夫羅夫指，俄方談判代表團團長仍然是總統助理梅金斯基，俄方按之前會談達成的約定迅速制訂相應的備忘錄，闡明俄方在妥善解決烏克蘭危機根源相關問題上的立場，準備在第二輪談判期間，向烏克蘭代表團提交備忘錄，並作必要說明，希望真正願意推動和平進程取得成功的各方，能支持新一輪俄烏直接談判。