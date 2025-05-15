俄烏和談｜普京缺席　澤連斯基抵土耳其：俄方代表如「戲劇道具」

俄烏周四在土耳其會談以結束持續了逾3年的戰爭，但似乎出師不利。俄羅斯會前公布總統普京不會出席，烏克蘭總統澤連斯基乘飛機抵達土耳其首都安卡拉後形容，俄方代表團成員如「戲劇道具」(theater prop)，不清楚他們是否有能力作出決定。而原定在當地時間早上10時(香港下午3時)在伊斯坦布爾舉行的美、俄、烏會談一再推遲，土耳其外交消息更稱，還未定下會談時間。
澤連斯基抵埗後與土耳其總統埃爾多安舉行雙邊會談，之後公布烏方代表團由國防部長率領。澤連斯基之前曾稱，若普京出席會談，他也會出席。俄方其後公布代表團由總統助理梅津斯基率領，成員包括外交部副部長加盧津、武裝力量總參謀部總局局長科斯秋科夫，以及國防部副部長福明等人，在外界眼中全屬低級官員，連外長拉夫羅夫也缺席。雙方在會談前亦仍存在基本分歧，俄羅斯無任所大使米洛什尼克指烏方只想討論停火，但這與俄羅斯的談判方向存矛盾。梅津斯基則稱，俄方希望解決「衝突根源」，以達致烏克蘭長久和平。外界認為，這反映俄羅斯的要求一直未有改變，也拒絕烏克蘭與歐洲盟友的30天停火要求。
俄烏和談｜美國官員已抵伊斯坦布爾
俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，俄烏官員曾在同年3月於伊斯坦布爾會晤，今次是雙方自該會面後首次面對面會談，為停戰帶來曙光；惟當地早上10時過後，仍未見俄烏官員會面，俄外交部發言人稱當天會談將推遲。克里姆林宮發言人佩斯科夫則指，俄代表團早上開始已在土耳其等待烏方代表，並說「普京無計劃往土耳其或在未來數天與(美國總統)特朗普會面」。土耳其外交部消息稱，數名美國官員已抵達伊斯坦布爾，國務卿魯比奧則在安塔利亞與北約成員國的外長會面。
俄烏和談｜特朗普：我與普京會面才能達協議
正在中東訪問的特朗普周四在空軍一號上，被隨團記者問及是否對俄方代表的官員級別感到失望時，他回答「一切都不會發生，直至普京與我見面。很顯然，他並不會出席；他之前打算出席，是以為我會去」。他稍早在卡塔爾出席商界會議時稱，「我並不認為普京會去，如果我不在那裡」。