俄烏和談｜特朗普：俄烏將立即啟動停火談判　梵蒂岡願主辦

美國總統特朗普同俄羅斯總統普京周一(19日)通話2小時，討論俄烏戰事。特朗普在社交平台發文，形容與普京進行了非常好的通話。他指，俄烏將立即啟動停火談判，更重要的是結束戰事，雙方將就停火條件進行協商。
特朗普指，俄羅斯希望在這場悲慘的大屠殺結束後，與美國開展大規模貿易，他表示贊同，形容俄羅斯擁有巨大機會創造大量就業和財富，潛力無限。同樣，在國家重建過程中，烏克蘭亦能從貿易中受益匪淺。特朗普表示，已同烏克蘭總統澤連斯基及歐洲領導人，包括歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼、德國總理默茨和芬蘭總統斯圖布舉行電話會議，通報與普京的通話情況，梵蒂岡並表示非常願意主辦和談。
普京：願與烏方達成和平條約
普京認為，與特朗普的會談內容充實、坦誠並非常有益。普京指出，俄方贊成停戰，但有必要制定出最有效途徑走向和平，願與烏方就未來可能達成和平條約制定備忘錄，當中包含若干條款，例如達成和平的原則、和平條約的簽署時間，以及在達成相應協議後，在一段時間內停火等。問題在於俄烏應展現最大的和平意願，找到令各方都能接受的妥協方案，而俄方的立場明確，最重要是消除這場危機的根源。
澤連斯基：願與俄談判但不會在領土問題上妥協
澤連斯基在美俄領導人通話前後，分別與特朗普通話。澤連斯基表示，曾要求特朗普不要在烏克蘭不在場情況下，作出任何有關烏克蘭的決定。他又說，烏方願意與俄方以任何能夠產生結果的形式直接談判，但不會在領土問題上妥協。