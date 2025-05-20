俄烏和談｜特朗普：俄烏將立即啟動停火談判　梵蒂岡願主辦

美國總統特朗普同俄羅斯總統普京周一(19日)通話2小時，討論俄烏戰事。特朗普在社交平台發文，形容與普京進行了非常好的通話。他指，俄烏將立即啟動停火談判，更重要的是結束戰事，雙方將就停火條件進行協商。

特朗普指，俄羅斯希望在這場悲慘的大屠殺結束後，與美國開展大規模貿易，他表示贊同，形容俄羅斯擁有巨大機會創造大量就業和財富，潛力無限。同樣，在國家重建過程中，烏克蘭亦能從貿易中受益匪淺。特朗普表示，已同烏克蘭總統澤連斯基及歐洲領導人，包括歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼、德國總理默茨和芬蘭總統斯圖布舉行電話會議，通報與普京的通話情況，梵蒂岡並表示非常願意主辦和談。