俄烏和談｜談判據報延至周五舉行　代表降級美方期望不大

俄羅斯與烏克蘭原訂星期四(15日)在土耳其伊斯坦布爾談判，是兩國自2022年後首次直接談判，惟俄羅斯總統普京不會出席，烏克蘭總統澤連斯基派出由防長烏梅羅夫率領代表團，令談判代表降級。俄方預計，談判推遲至星期五(16日)舉行。身處當地的美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)表示，對和談沒有太大期望。
烏克蘭總統澤連斯基15日抵達土耳其首都安卡拉時，諷刺俄方代表團只屬裝飾性質。澤連斯基與總統埃爾多安會面後表示，由於俄羅斯總統普京不親身出席談判，因此他都不會到場，但派出由國防部長烏梅洛夫率領的12人高級代表團。他又指俄方代表團屬「低級別」，無人可以作決定，再次批評俄方對實現和平的態度不認真。外電報道，澤連斯基已離開土耳其，轉往阿爾巴尼亞，參與歐洲政治共同體峰會。
魯比奧料特朗普與普京會面前不會出現突破
擔任俄方代表團團長的總統助理梅金斯基強調，擁有一切所需的授權，又指代表團致力於以建設性的方式，尋求解決烏克蘭衝突的途徑，又預計當地16日早上會與烏方代表團開始談判。
俄烏這次談判是普京日前提議，但沒承諾親身參與。正出訪中東的美國總統特朗普，周四沒有現身土耳其，他認為因為自己不去，所以普京都不去。到土耳其出席北約成員國外長會議的魯比奧表示，對和談沒有太大期望，認為在特朗普與普京會面前，不會出現突破。