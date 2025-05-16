俄烏和談｜談判據報延至周五舉行　代表降級美方期望不大

俄羅斯與烏克蘭原訂星期四(15日)在土耳其伊斯坦布爾談判，是兩國自2022年後首次直接談判，惟俄羅斯總統普京不會出席，烏克蘭總統澤連斯基派出由防長烏梅羅夫率領代表團，令談判代表降級。俄方預計，談判推遲至星期五(16日)舉行。身處當地的美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)表示，對和談沒有太大期望。

烏克蘭總統澤連斯基15日抵達土耳其首都安卡拉時，諷刺俄方代表團只屬裝飾性質。澤連斯基與總統埃爾多安會面後表示，由於俄羅斯總統普京不親身出席談判，因此他都不會到場，但派出由國防部長烏梅洛夫率領的12人高級代表團。他又指俄方代表團屬「低級別」，無人可以作決定，再次批評俄方對實現和平的態度不認真。外電報道，澤連斯基已離開土耳其，轉往阿爾巴尼亞，參與歐洲政治共同體峰會。