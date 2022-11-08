俄烏局勢｜上戰場送死 俄後備役500人幾乎全軍覆沒 集體葬在路邊(有片)

俄羅斯早前強徵大量後備軍人入伍，令俄男大逃亡，入伍者的訓練狀況及心理質素亦惹各界關注。有俄羅斯獨立媒體報道，一個由500名後備軍組成的軍團，在烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)作戰時，幾乎全軍覆沒。
俄羅斯後備軍｜倖存軍人︰一營有只得3個鐵鏟掘戰壕
俄媒Verska報道，該軍團是從俄羅斯沃羅涅日地區(Voronezh)徵召。報道指，目前31名倖存的後備軍，正躲在隔鄰村落的荒廢建築物內，有人致電回家希望親人協助他們逃出烏克蘭。有生還後備軍稱作戰事嚴重缺乏物資及資援，「我們被丟到叢林裡，要我們自己掘戰壕，但每個營只得3個鐵鏟……我們盡最大努力去掘，天亮時(烏軍的)炮火就來了」，「戰鬥一開始，上級全都跑掉。我們在炮火中嘗試藏入戰壕，但很快就被直升機發現，束手待斃。」
俄羅斯後備軍｜倖存軍人︰指揮官一見炮火即逃
該後備軍團一位名為Agafonov的軍人向英國《衛報》稱，「我看到同僚在我面前被炸散，團中大部分人都不見了，被殲滅了。就像地獄一樣。」他表示指揮官在炮火一出現時，即逃去無蹤。報道指，Agafonov是於10月16日在沃羅涅日被徵召，其軍團共有約570人，他估計約有130名同僚生還。
另一名軍人向《衛報》稱，當時「我們完全曝露行蹤，不知該怎樣做。幾百人死了」，「兩個星期的訓練根本不足以讓我們應付這種事」。有軍人說︰「我們用作掘戰壕的鐵鏟，現有只能用於挖掘墳墓」。網上流傳片段，據報攝於盧甘斯克，指路旁有多個插上十字架的墳墓，被埋葬的是戰死俄兵，部分墳墓插有俄羅斯國旗。