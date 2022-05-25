俄烏局勢｜保護基輔大使館 美擬派特種部隊赴烏

俄羅斯侵略烏克蘭戰事已持續3個月，西方國家雖不斷加碼制裁俄羅斯，但始終按兵不動，至近日傳出華府正考慮調兵遣將消息。《華爾街日報》報道，五角大樓有意派遣特種部隊至烏克蘭首都基輔，以保護美國駐當地大使館。有關調動尚未落實，亦不涉交戰地區，但似有試水溫之嫌，外界憂慮會令局勢升溫。

時值美國駐烏克蘭大使館重開約一周，《華爾街日報》指美國軍方及外交官員正考慮派駐特種部隊，保護在俄國導彈射程內的使館，強調只屬防衛性質、對象僅限於使館，初步計劃涉及數十人，可能直接派駐又或是隨時待命。報道指，有關計劃尚未提交予美國總統拜登，若事成，將打破拜登當初稱不會派美軍進入烏克蘭的承諾。

報道指，拜登政府冀避免增加在戰區的軍事存在，但亦憂慮外交人員安全。據報駐基輔的美國大使館目前由國務院外交安全局負責保安，除派駐特種部隊外，官員亦正考慮恢復派駐美國海軍陸戰隊使館警衛隊，跟美國駐各地大使館的保安做法看齊。五角大樓發言人柯比(John Kirby)回應報道稱，「我們正與國務院的同事，就潛在的保安要求作密切接觸……但目前沒決定，高層官員間亦無具體計劃討論中」。

澤連斯基︰若談判只見普京

戰事方面，烏克蘭東部續受俄軍猛攻，其中頓涅茨克城鎮萊曼爆發激烈交火，有平民傷亡。烏總統澤連斯基指區內守軍傷亡慘重，每日有近百人陣亡，料未來數周形勢更艱難，批評俄軍欲殺盡當地所有人。澤連斯基周一在瑞士達沃斯世界經濟論壇視像發言，稱俄軍對烏國平民的行為，令安排談判愈趨困難，但若談判，與會者必須是俄總統普京。