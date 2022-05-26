俄烏局勢｜屍臭瀰漫馬里烏波爾 倒塌住宅地牢驚現200遺體

俄羅斯侵略烏克蘭已3個月，早前淪陷的南部城市馬里烏波爾(Mariupol)戰爭慘況逐步曝光。烏克蘭官員周二表示，在馬里烏波爾一幢被炸毀住宅的地庫，發現約200具遺體，是開戰以來其中一個最多遇難者的地方，令附近地區屍臭瀰漫。

馬里烏波爾市長博伊琴科(Vadym Boychenko)的顧問安德留申科(Petro Adryushchenko)在網上表示，工人在一處住宅清理瓦礫時，於地庫內發現約200具遺體，死者包括不同年齡人士。現恐怕已難以得知死者是因瓦礫而受困在地庫內活活餓死，抑或在尋找避難處時受傷，傷重死亡。安德留申科稱地庫內沒有生還者，只有遺體，「這個城市已變成一個持續的墓地」，目前正建造臨時停屍間安置遺體。

在戰爭之前，有45萬人定居位處港灣的馬里烏波爾，烏克蘭外交部估計如今尚有10萬人滯留，很多人缺乏食物及潔淨食水。隨著烏軍在該市最後據點、亞速鋼鐵廠的守軍日前停止抵抗，該市正式落入俄軍之手，烏克蘭當局估計，最少2.1萬人在該市遇害，包括在醫院及劇院內的平民。

盧甘斯克州幾近淪陷

俄軍正繼續加強在烏國東部頓巴斯地區的攻勢。組成該地區的兩個州份、頓涅茨克及盧甘斯克州，周二共有39個目標被俄軍轟炸，造成最少14名平民死亡、15人受傷。烏方並稱，俄軍出動25個營級戰鬥群，無間斷轟炸盧甘斯克州的北頓涅茨克(Sievierodonetsk)市中心，造成市內平民最少6死8傷，數以萬計俄軍正兵分三路，包圍北頓涅茨克以及其雙子城市利斯坎斯科(Lysychansk)。該雙子城是烏方在盧甘斯克州的最後據點，一旦淪陷將成為俄羅斯普京政府的重大勝利。