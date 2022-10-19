俄烏局勢｜核戰逼在眉睫？俄羅斯人爭買呢樣嘢

俄烏戰事未見平息曙光，俄方更屢次作出核威脅，令人擔心核戰一觸即發。有報道指，俄羅斯首都莫斯科、黑海城市索契(Sochi)及南部城市伏爾加格勒(Volgograd)的警方均收到指令，檢查當地所有防核地堡。莫斯科民眾對私人防核地堡的需求近期亦大增，據報每周賣出20至30個，且在持續增加中。

英國《太陽報》報道，根據俄羅斯聯邦審計院(Accounts Chamber of Russia)統計，俄羅斯全國共有16,448防核地堡，大部分是建於前蘇聯冷戰時期。俄羅斯聯邦審計院於6年前批評，當地95%的狀況不適合使用，不少更已被非法佔用。

俄烏局勢｜莫斯科防核地堡 每周售出20至30個

據報當地的私人防核地堡市場，交投愈來愈熾熱。該報引述俄羅斯獨立電視台(NTV)的報道稱，目前「莫斯科每周售出20至30個防核地堡，而勢頭正在向上」。有報道形容，部分地堡猶如「以聚乙烯包覆的黑色立方體，埋在地下12呎」，可抵禦黎克特制8或9級大地震，並指有些買家擔心地堡會過熱，想挖更深。

有防核地堡廣告直接以「為世界末日做準備」招徠，催促準買家勿再猶豫，「因應目前國家困境，同時亦擔心自然災害，是時候考慮家人摰愛的安全」，指防核地堡豐儉由人，大部分足可應付戰爭、洪水及氣候災難。報道指，當中最便宜的一個防核地堡，面積僅97平方呎，售約28,400英鎊(約25.1萬港元)。另有位於烏克蘭邊境附近、俄羅斯西部別爾哥羅德(Belgorod)的防核地堡公司直言低成本地堡「供不應求」，須延遲交貨，指不少買家擔心的是「核子及生化武器污染」。