俄烏局勢｜「烏克蘭人是新英雄」約翰遜突訪基輔晤澤連斯基

俄羅斯入侵烏克蘭踏入第46天，俄軍目前正調整主戰線至東部地區。英國首相約翰遜前天突然到訪烏克蘭首都基輔，與烏國總統澤連斯基會晤。約翰遜承諾向烏克蘭提供防衛武器，澤連斯基表示感謝，指英國是其他西方國家的榜樣。約翰遜是俄軍侵烏以來，首名訪問當地的七國集團領袖，其行程事前力求保密，在他離境後才公布。

英國《每日郵報》稱，俄軍侵烏後，約翰遜及澤連斯基幾乎每天通話，約翰遜在多個星期前已擬到訪基輔以示支持。烏克蘭駐英大使館於前日下午發文稱「驚喜」，率先透露約翰遜在基輔會晤澤連斯基。其後另有片段可見約翰遜乘火車從波蘭前往烏克蘭。澤連斯基在馬林斯基宮迎接約翰遜，高呼「歡迎來到基輔，我的朋友！」其後陪同約翰遜視察市內受戰火損毀的街道。二人沿途跟民眾對話，有途人向約翰遜稱「我們需要你」，約翰遜回應稱「很高興認識你，我們很榮幸能提供幫助，你們有一位了不起的總統，澤連斯基先生」。澤連斯基及約翰遜到訪獨立廣場，該處是8年前烏克蘭人推翻親俄政府示威的大本營，二人並在悼念當時在示威衝突中死亡的烏克蘭人、「天堂百人」紀念碑前弔唁。

英再提供防禦裝備及貸款予烏克蘭

澤連斯基與約翰遜會面後一同見記者，約翰遜稱「過去數周，世界發現了新英雄……烏克蘭人展示了獅子般的勇氣……而你(澤連斯基)，向世界展示了獅子的怒吼聲」。

約翰遜稱將繼續與夥伴加強對俄羅斯的制裁，英方亦繼續支援烏克蘭，包括提供120輛裝甲車及新的反艦導彈系統，同時透過世界銀行再提供5億美元(約39億港元)信貸擔保，令總額增至10億美元(約78億港元)。