俄烏局勢｜起火爆炸嚴重受損 烏宣稱導彈擊中俄旗艦

俄羅斯侵略烏克蘭戰事昨踏入50天，傳來俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)折損的消息，美媒形容對俄方是「重大打擊」。烏克蘭宣稱莫斯科號是被其導彈擊中，俄國防部只承認艦隻起火爆炸、嚴重受損，但含糊地稱是船上彈藥點燃導致起火，強調艦隻沒有沉沒，人員亦已疏散。俄軍並聲稱已攻陷烏國南部港口城市馬里烏波爾，但烏方否認。
莫斯科號據報正是侵略戰初期，俄方攻擊烏克蘭黑海小島「蛇島」(Snake Island)時，被拒絕投降烏兵以粗言斥罵的巡航艦，曾是戰事焦點，如今傳出其爆炸起火消息，令外界更為關注。烏方指其以兩枚「海王星」反艦飛彈擊中莫斯科號，指該艦正在沉沒。網上流傳夜視片段，聲稱是莫斯科號中彈後情況，可見火光及濃煙。五角大樓稱暫只知莫斯科號爆炸，但未能確定是否遭導彈擊中。
俄宣稱已「解放」馬里烏波爾
俄軍繼續集中兵力攻擊烏國東及南部地區，周三聲稱有逾千名烏軍棄械投降，馬里烏波爾市已獲「全面解放」，並發放烏軍投降影片。烏方承認部分守軍投降，但仍有士兵繼續頑抗。美國總統拜登同日跟烏總統澤連斯基通話後，宣布向烏方再提供8億美元軍事援助，並大幅增加提供情報，讓烏軍可攻擊在東部及克里米亞的俄軍軍事目標。
另外，歐洲安全與合作組織(OSCE)周三發表對俄烏戰事的獨立調查報告，指俄方犯下戰爭罪行，包括攻擊馬里烏波爾的孕婦兒童醫院，OSCE的檢視範圍未包括較後期曝光的布查鎮(Bucha)平民被殺事件；國際刑事法院已派法醫到布查鎮蒐證。