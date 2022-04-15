俄烏局勢｜起火爆炸嚴重受損 烏宣稱導彈擊中俄旗艦

俄羅斯侵略烏克蘭戰事昨踏入50天，傳來俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)折損的消息，美媒形容對俄方是「重大打擊」。烏克蘭宣稱莫斯科號是被其導彈擊中，俄國防部只承認艦隻起火爆炸、嚴重受損，但含糊地稱是船上彈藥點燃導致起火，強調艦隻沒有沉沒，人員亦已疏散。俄軍並聲稱已攻陷烏國南部港口城市馬里烏波爾，但烏方否認。

莫斯科號據報正是侵略戰初期，俄方攻擊烏克蘭黑海小島「蛇島」(Snake Island)時，被拒絕投降烏兵以粗言斥罵的巡航艦，曾是戰事焦點，如今傳出其爆炸起火消息，令外界更為關注。烏方指其以兩枚「海王星」反艦飛彈擊中莫斯科號，指該艦正在沉沒。網上流傳夜視片段，聲稱是莫斯科號中彈後情況，可見火光及濃煙。五角大樓稱暫只知莫斯科號爆炸，但未能確定是否遭導彈擊中。