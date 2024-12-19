俄烏戰事北韓士兵最少100死1000傷 俄軍抱怨是「包袱」｜烏克蘭局勢

日前網傳片段指在俄邊境庫爾斯克地區，北韓士兵和俄羅斯士兵的遺體排列在雪地上。(互聯網)

南韓國家情報院透露，在俄烏戰爭中支援俄羅斯軍隊的北韓士兵，估計已有最少100人死亡，另有1,000人受傷。據悉，北韓士兵對無人機一無所知，俄軍認為他們是包袱。

烏克蘭局勢｜南韓情報院：有北韓將軍陣亡

南韓國家情報院官員周四出席國會情報委員會閉門會議，向議員稱部署在俄羅斯邊境地區庫爾斯克地區的約1.1萬多名北韓士兵中，部分部隊12月已投入戰事。而在戰鬥中最少已有100人死亡，1,000多人受傷。據悉，朝軍陣亡的最高級別軍官很可能為將軍級。