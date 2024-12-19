俄烏戰事北韓士兵最少100死1000傷 俄軍抱怨是「包袱」｜烏克蘭局勢

南韓國家情報院透露，在俄烏戰爭中支援俄羅斯軍隊的北韓士兵，估計已有最少100人死亡，另有1,000人受傷。據悉，北韓士兵對無人機一無所知，俄軍認為他們是包袱。
烏克蘭局勢｜南韓情報院：有北韓將軍陣亡
南韓國家情報院官員周四出席國會情報委員會閉門會議，向議員稱部署在俄羅斯邊境地區庫爾斯克地區的約1.1萬多名北韓士兵中，部分部隊12月已投入戰事。而在戰鬥中最少已有100人死亡，1,000多人受傷。據悉，朝軍陣亡的最高級別軍官很可能為將軍級。
國情院表示，他們研判了從最少4個烏克蘭情報機構及多個友國獲得的情報，100人死亡是最保守估計數目。官員又指，在交戰前，亦有數名朝軍官兵因烏克蘭的導彈、無人機攻擊或自身演習事故而死亡。
烏克蘭局勢｜部分朝軍死於導彈和無人機攻擊 也有演習時死亡
院方獲取了至少四家烏克蘭情報機構以及多個友邦的情報，並作出了穩妥的綜合性判斷。國情院表示，在此次交戰前，也有數名朝軍官兵因烏克蘭的導彈、無人機攻擊或演習時發生事故而死亡。
朝軍交戰次數不算多，卻出現大規模傷亡，國情院認為原因是朝鮮軍隊在「廣闊地帶」這一陌生戰場環境下，被當作前線突擊隊，且應對無人機襲擊的能力不足。俄軍內部也有對朝軍的不滿意見，認為他們對無人機一無所知，反而會成為「包袱」。