俄烏戰事｜援俄朝兵對烏無人機騰晒雞　亂開槍疑擊斃戰友(有片)

有指北韓自11月以來，派出1.1萬援兵到俄烏戰爭前線，支援盟友俄羅斯。不過，有傳該部隊有逾百人陣亡，上千人受傷，傷亡率將近一成。有軍事專家指出，北韓軍隊不僅實戰缺乏經驗，對烏克蘭軍無人機等科技戰鬥手段一無所知，引起俄軍抱怨為負擔。近日網上流傳一段影片，有北韓士兵面對烏國無人機低空干擾顯得措手不及，慌忙以步槍試圖追射無人機，卻不幸擊中前方戰友。

據指影片拍攝於俄羅斯庫爾斯克

近日網上瘋傳一段影片，顯示2名北韓士兵疑似脫離的部隊，身處於一處被白雪覆蓋的向日葵花田，卻遭到一架烏克蘭無人機盯上。無人機低空盤旋並向其中一名士兵飛去時，該名北韓士兵慌忙連環開槍試圖擊落無人機，然而前方另一名士兵卻被「自己人」射出的子彈擊中，無人機還拍攝到該名中槍北韓士兵倒臥在雪地中的畫面，據指倒地士兵死亡。這段影片拍攝於俄羅斯庫爾斯克(Kursk)地區，該地區8月份遭到烏軍突襲佔領，雖然俄羅斯部隊數度試圖奪回該地區，但雙方連月僵持不下。