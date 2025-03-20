俄烏戰事｜特朗普稱與澤連斯基通話　提議由美國接管烏能源設施

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基周三進行電話通話，跟進周二與俄羅斯總統普京有關俄烏戰爭停火協議的談論內容。特朗普在社交網站發文，形容歷時約1小時的通話非常好。白宮表示，特朗普向澤連斯基提出，由美國運營烏克蘭的電廠和核電廠，因為這樣最能保護這些重要能源設施的安全。

特朗普與澤連斯基通話後在旗下社交網站TruthSocial發文，形容通話非常好，他指大部份討論基於他早一日與俄羅斯總統普京的通話，目的是協調俄烏雙方的要求。白宮其後就兩人通話發表聲明，指兩人對俄烏停止襲擊能源設施達成一致。特朗普談及烏克蘭的核電廠及電力供應，認為美國取得擁有權，將是對有關基礎設施的最佳保護，亦是對烏克蘭能源基礎設施的支持。雙方又討論庫爾斯克的局勢，同意隨著戰場局勢的發展，美烏國防人員之間密切共享訊息。意味特朗普沒有應普京的要求，終止向烏國提供軍援和情報分享。澤連斯基要求美國增加提供防空系統，特別是愛國者導彈系統用作保護平民。特朗普則含糊回應，同意與澤連斯基合作，尋找合適的空中防禦系統。