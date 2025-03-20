俄烏戰事｜特朗普稱與澤連斯基通話　提議由美國接管烏能源設施

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基周三進行電話通話，跟進周二與俄羅斯總統普京有關俄烏戰爭停火協議的談論內容。特朗普在社交網站發文，形容歷時約1小時的通話非常好。白宮表示，特朗普向澤連斯基提出，由美國運營烏克蘭的電廠和核電廠，因為這樣最能保護這些重要能源設施的安全。
特朗普與澤連斯基通話後在旗下社交網站TruthSocial發文，形容通話非常好，他指大部份討論基於他早一日與俄羅斯總統普京的通話，目的是協調俄烏雙方的要求。白宮其後就兩人通話發表聲明，指兩人對俄烏停止襲擊能源設施達成一致。特朗普談及烏克蘭的核電廠及電力供應，認為美國取得擁有權，將是對有關基礎設施的最佳保護，亦是對烏克蘭能源基礎設施的支持。雙方又討論庫爾斯克的局勢，同意隨著戰場局勢的發展，美烏國防人員之間密切共享訊息。意味特朗普沒有應普京的要求，終止向烏國提供軍援和情報分享。澤連斯基要求美國增加提供防空系統，特別是愛國者導彈系統用作保護平民。特朗普則含糊回應，同意與澤連斯基合作，尋找合適的空中防禦系統。
澤連斯基確認烏克蘭停攻俄能源設施
澤連斯基在社交網站發文，表示與特朗普進行了積極、非常實質和坦誠的對話，他還確認烏克蘭將依照特朗普與普京通話中提及的停攻能源設施，並形容這是邁向徹底結束戰爭的第一步。澤連斯基指，雙方團隊將於近期在沙特阿拉伯開會，繼續協調邁向和平的步驟，並指「相信在美國的領導下，今年可以實現持久和平」。澤連斯基又指，自己與特朗普談及前線局勢以及俄羅斯近期對烏發起的猛攻，以及要求俄羅斯歸還被擄走的烏克蘭兒童。