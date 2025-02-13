俄烏戰事｜特朗普與俄烏元首通電話　稱美俄同意立即啟動談判結束戰事

美國總統特朗普先後與俄羅斯總統普京，及烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論俄烏戰事。特朗普表示，特朗普形容與兩人的對話富有成效及順利，稱俄烏領袖都希望實現和平，他與普京同意立即啟動談判結束俄烏戰事，但他認為烏克蘭加入北約並不切實可行，亦不太可能恢復2014年前邊界。

特朗普與普京通電話。特朗普在社交平台發文，指今次長時間的通話富有成效，兩人討論烏克蘭、中東、能源、人工智能(AI)、美元及其他問題。特朗普說，他同普京都希望結束俄烏戰事，並同意密切合作，包括進行互訪，以及由兩國團隊立即開始談判。他已要求國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茨及中央情報局長拉特克利夫等領導談判工作。特朗普說，他強烈感到談判會取得成功，並會就今次通話知會烏克蘭總統澤連斯基。