俄烏戰事｜特朗普與俄烏元首通電話　稱美俄同意立即啟動談判結束戰事

美國總統特朗普先後與俄羅斯總統普京，及烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論俄烏戰事。特朗普表示，特朗普形容與兩人的對話富有成效及順利，稱俄烏領袖都希望實現和平，他與普京同意立即啟動談判結束俄烏戰事，但他認為烏克蘭加入北約並不切實可行，亦不太可能恢復2014年前邊界。
特朗普與普京通電話。特朗普在社交平台發文，指今次長時間的通話富有成效，兩人討論烏克蘭、中東、能源、人工智能(AI)、美元及其他問題。特朗普說，他同普京都希望結束俄烏戰事，並同意密切合作，包括進行互訪，以及由兩國團隊立即開始談判。他已要求國務卿魯比奧、國家安全顧問沃爾茨及中央情報局長拉特克利夫等領導談判工作。特朗普說，他強烈感到談判會取得成功，並會就今次通話知會烏克蘭總統澤連斯基。
克里姆林宮表示，俄美領導人的通話持續近一個半小時，討論到烏克蘭、中東、雙邊關係和交換在囚人士問題。普京對特朗普表示，需要消除烏克蘭危機的根源。兩國領袖同意會面，普京邀請特朗普訪問莫斯科。
特朗普：烏克蘭不太可能恢復2014年前邊界
特朗普其後透露，對烏克蘭能否恢復2014年前的邊界，即奪回被俄羅斯吞併的克里米亞半島，表示懷疑，認為以現時的情況來說，是不太可能，因俄軍已佔領一定數量的烏克蘭土地，但相信最終會有部分土地會回歸烏克蘭。特朗普又提到，烏克蘭加入北約亦是不太可能會發生，因為烏克蘭需要安全保障，俄羅斯亦需要安全保障。