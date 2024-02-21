俄烏戰爭將滿兩周年 歐盟最新民調:僅10%受訪者相信「烏克蘭能打贏」

在俄烏戰爭將滿兩周年之際，歐盟外交關係協會（ECFR）日前進行了一份名為題為《戰爭與選舉：歐洲領導人如何維持公眾對烏克蘭的支持》的民調，結果顯示，12個國家的受訪者中，只有10％的人相信烏克蘭會在戰場上獲勝，20％認為俄羅斯會獲勝，即便是對烏克蘭的戰力最樂觀的波蘭、瑞典和葡萄牙，也僅有不到五分之一（17%）的人相信烏克蘭會取得勝利，最普遍的觀點是，有37%的受訪者認為，戰爭將以妥協的方式結束。

距俄烏戰爭開打至今已過727天，多地戰況膠著，雖然大部分西方國家民眾都支持烏克蘭，不過最新民調顯示，當中僅有10％的人相信烏克蘭能打贏俄羅斯，最普遍的觀點，則是認為這場戰爭最後會以「妥協」收場。

民調結果:只有10％的人相信烏克蘭會獲勝

在俄烏戰爭將滿兩周年之際，歐盟外交關係協會（ECFR）日前進行了一份名為題為《戰爭與選舉：歐洲領導人如何維持公眾對烏克蘭的支持》的民調，結果顯示，12個國家的受訪者中，只有10％的人相信烏克蘭會在戰場上獲勝，20％認為俄羅斯會獲勝，即便是對烏克蘭的戰力最樂觀的波蘭、瑞典和葡萄牙，也僅有不到五分之一（17%）的人相信烏克蘭會取得勝利，最普遍的觀點是，有37%的受訪者認為，戰爭將以妥協的方式結束。

而會造成這樣的悲觀想法，除了因為烏克蘭的反攻陷入停滯外，許多受訪者也擔心，2024美國總統大選如果是川普當選，可能會造該國的政策出現大轉彎，在12個國家中，有56%的受訪者表示，如果川普再次當選，他們會感到非常失望，唯一的例外是匈牙利，有27%的受訪者表示，對川普的重新執政感到高興，31%的受訪者表示失望。