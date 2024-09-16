俄烏戰爭逾50萬俄兵陣亡 普京命全國拚生育 官員倡利用上班空檔做愛

俄烏戰爭持續至今，俄羅斯超過50萬士兵陣亡，與此同時，生育率也降至25年來新低，每名女性平均只生1.5個孩子，遠低於可持續人口所需的2.1。為了維持人口穩定，普京政府最近將提高生育率列為「國家優先事項」，有官員更呼籲民眾利用上班的空檔做愛。
官員：工作繁忙不是藉口
《莫斯科時報》報道，俄羅斯遠東地區濱海邊疆區(Primorsky Krai)衛生部長謝斯托帕羅夫(Yevgeny Shestopalov)近日在東部經濟論壇上，鼓勵民眾「增產」報國，又呼籲人們利用工作的空檔繁衍後代。他強調，工作繁忙不是不生育的藉口，社會也不應分裂成只生育與只創造經濟這兩種人，建議民眾在日常生活中找時間繁衍下一代，因為「生命實在太短暫」。
「哪有時間生孩子？」
隨後，有與會者問到「很多人每天要花12至14小時工作，這些忙碌的人哪有時間來生孩子？」謝斯托帕羅夫對此表示，「他們可以善用休息時間！午餐、下午茶時間，都可以用來生孩子。」
官員鼓勵父母帶子女上班
謝斯托帕羅夫重申，現在提高生育率已成為俄羅斯的「國家優先事項」，總統普京也提倡每個家庭生育8名子女，以維持俄羅斯的人口穩定。他又強調，很鼓勵父母將子女帶到工作場所，「我也常常帶著孩子上班，認為這是可行的」。