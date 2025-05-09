俄烏戰爭｜俄國勝利日停火3天　烏：前線仍有以百計衝突

烏克蘭緊急服務8日提供的照片中，救援人員正幫助一名受傷的婦女從蘇梅地區一棟遭俄空襲的建築撤離。（圖／美聯社）

俄羅斯克里姆林宮宣布的為期三天停火協議於8日午夜零時生效。烏克蘭多個主要城市進入罕見平靜狀態，但北部地區仍傳出零星攻擊事件，一名婦女不幸被空襲炸死。這項停火協議的時機恰逢二戰勝利80周年紀念日。

烏克蘭空軍在Telegram發布的消息指，自停火協議在當地時間午夜生效後，截至上午8時，烏克蘭領空未發現任何俄羅斯飛彈或無人機活動。然而，烏克蘭檢察官表示，北部蘇梅地區仍遭到炸彈襲擊，造成一名55歲婦女死亡，另有兩人受傷。

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烏軍發言人稱，俄軍仍在東部前線多地持續進行攻擊。烏克蘭總參謀部報告顯示，在7日晚間10時之前，前線共發生139次衝突，到8日上午8時更增加至196次。