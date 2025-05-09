熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-09 10:45:28

俄烏戰爭｜俄國勝利日停火3天　烏：前線仍有以百計衝突

分享：

烏克蘭緊急服務8日提供的照片中，救援人員正幫助一名受傷的婦女從蘇梅地區一棟遭俄空襲的建築撤離。（圖／美聯社）

俄羅斯克里姆林宮宣布的為期三天停火協議於8日午夜零時生效。烏克蘭多個主要城市進入罕見平靜狀態，但北部地區仍傳出零星攻擊事件，一名婦女不幸被空襲炸死。這項停火協議的時機恰逢二戰勝利80周年紀念日。

烏克蘭空軍在Telegram發布的消息指，自停火協議在當地時間午夜生效後，截至上午8時，烏克蘭領空未發現任何俄羅斯飛彈或無人機活動。然而，烏克蘭檢察官表示，北部蘇梅地區仍遭到炸彈襲擊，造成一名55歲婦女死亡，另有兩人受傷。

接待習近平等領導人

烏軍發言人稱，俄軍仍在東部前線多地持續進行攻擊。烏克蘭總參謀部報告顯示，在7日晚間10時之前，前線共發生139次衝突，到8日上午8時更增加至196次。

adblk5

俄羅斯日前宣布於5月8日到10日停火。總統普京將於5月9日出席在紅場舉行的二戰「勝利日」閱兵禮，並接待中國國家主席習近平等領導人。

特朗普：俄羅斯無攻佔整個烏克蘭已就俄烏停火作出相當大讓步。(AP) 烏克蘭首都基輔昨日凌晨受到俄軍空襲，至少12人死亡。(X)

烏：願遵守30天停火提議

值得注意的是，烏克蘭並未承諾遵守這項停火協議，認為這是普京為營造願意結束戰爭的印象所設的陷阱。烏克蘭總統澤連斯基在7日的晚間影片講話中重申，烏克蘭願遵守30天的停火提議，但俄羅斯方面尚未回應。他強調：「這清楚地向所有人展示了誰才是戰爭的發起者。」

澤連斯基的高級幕僚透露，烏克蘭已與美國、法國、英國和德國的高級官員進行線上會談，討論如何向俄羅斯施壓，使其同意30天停火。美國曾在3月提出30天停火建議，烏克蘭表示同意，但俄方表示，只有在建立執行和維持停火機制後才能實施。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，有汽車起火。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，一幢公寓被炮火擊中，有居民死亡。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，有汽車被炮火摧毀。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，有居民目擊家園盡毀，顯得悲傷。(美聯社) 烏克蘭東南部城市札波羅熱一處住宅區周二遭俄軍攻擊，一幢公寓被炮火摧毀。(美聯社) 烏克蘭一架巴士被俄羅斯無人機襲擊。(路透社)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能