俄烏戰爭｜俄國勝利日停火3天　烏：前線仍有以百計衝突

俄羅斯克里姆林宮宣布的為期三天停火協議於8日午夜零時生效。烏克蘭多個主要城市進入罕見平靜狀態，但北部地區仍傳出零星攻擊事件，一名婦女不幸被空襲炸死。這項停火協議的時機恰逢二戰勝利80周年紀念日。
烏克蘭空軍在Telegram發布的消息指，自停火協議在當地時間午夜生效後，截至上午8時，烏克蘭領空未發現任何俄羅斯飛彈或無人機活動。然而，烏克蘭檢察官表示，北部蘇梅地區仍遭到炸彈襲擊，造成一名55歲婦女死亡，另有兩人受傷。
接待習近平等領導人
烏軍發言人稱，俄軍仍在東部前線多地持續進行攻擊。烏克蘭總參謀部報告顯示，在7日晚間10時之前，前線共發生139次衝突，到8日上午8時更增加至196次。
俄羅斯日前宣布於5月8日到10日停火。總統普京將於5月9日出席在紅場舉行的二戰「勝利日」閱兵禮，並接待中國國家主席習近平等領導人。
烏：願遵守30天停火提議
值得注意的是，烏克蘭並未承諾遵守這項停火協議，認為這是普京為營造願意結束戰爭的印象所設的陷阱。烏克蘭總統澤連斯基在7日的晚間影片講話中重申，烏克蘭願遵守30天的停火提議，但俄羅斯方面尚未回應。他強調：「這清楚地向所有人展示了誰才是戰爭的發起者。」
澤連斯基的高級幕僚透露，烏克蘭已與美國、法國、英國和德國的高級官員進行線上會談，討論如何向俄羅斯施壓，使其同意30天停火。美國曾在3月提出30天停火建議，烏克蘭表示同意，但俄方表示，只有在建立執行和維持停火機制後才能實施。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章