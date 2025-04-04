俄烏戰爭｜俄國破紀錄徵兵16萬人　英媒：逾10萬人已陣亡

俄羅斯總統普京簽署命令，自1日起徵召18歲至30歲男性公民入伍，2025年春季徵兵人數為16萬人。BBC指出，這是俄羅斯自2011年以來徵召人數最多的一次。俄羅斯徵兵辦公室 表示，新徵召的士兵不會被派往烏克蘭。

據BBC1日報道， 普京 （Vladimir Putin） 數月前曾表示，俄羅斯應當將軍隊總規模擴大到近239萬人，現役軍人人數增加到150萬人。 本次春季徵召為期一年，未來3年內計劃再增加18萬名軍人。

稱不會被派往俄烏戰場前線

俄羅斯徵兵辦公室負責人、海軍中將齊姆良斯基 （Vladimir Tsimlyansky）表示，今年入伍的新兵並不會被派往俄烏戰場前線，參與俄羅斯所稱的「特別軍事行動」。