俄烏戰爭｜俄國破紀錄徵兵16萬人　英媒：逾10萬人已陣亡

俄羅斯總統普京簽署命令，自1日起徵召18歲至30歲男性公民入伍，2025年春季徵兵人數為16萬人。BBC指出，這是俄羅斯自2011年以來徵召人數最多的一次。俄羅斯徵兵辦公室表示，新徵召的士兵不會被派往烏克蘭。
據BBC1日報道，普京（Vladimir Putin）數月前曾表示，俄羅斯應當將軍隊總規模擴大到近239萬人，現役軍人人數增加到150萬人。本次春季徵召為期一年，未來3年內計劃再增加18萬名軍人。
稱不會被派往俄烏戰場前線
俄羅斯徵兵辦公室負責人、海軍中將齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示，今年入伍的新兵並不會被派往俄烏戰場前線，參與俄羅斯所稱的「特別軍事行動」。
然而，已有報道指出，一些應徵入伍的士兵在俄羅斯邊境地區的戰鬥中喪生，他們在全面戰爭爆發初期曾被派往烏克蘭作戰。儘管美國試圖促成停火，但俄羅斯目前的徵兵工作仍於4月至7月間持續進行。
雖然俄羅斯拒絕了由美方斡旋的俄烏全面停火協議，但俄方表示已同意停止攻擊烏克蘭的能源設施。俄方官員表示，他們已告訴普京，烏克蘭無人機仍持續發動攻擊，以示莫斯科並未違反協議條款。
從27歲提高至30歲
俄羅斯在春季和秋季進行徵兵，但此次徵召的16萬名士兵人數比2024年同期增加了1萬人。自去年起，俄羅斯為擴大徵兵範圍，已將入伍年齡的上限從27歲提高至30歲。此外，俄羅斯還徵召了大批僱傭兵，並從北韓招募了數千名士兵。
報道指俄羅斯在俄烏戰爭中損失慘重，經BBC和俄羅斯獨立媒體Mediazona核實，目前在烏克蘭陣亡的俄羅斯士兵已超過10萬人，而真實數字可能還要增加一倍以上。
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