俄烏戰爭｜俄國防部首公布北韓士兵訓練影片　普京：不會忘記他們(有片)

俄媒《俄羅斯衛星通訊社》(Sputnik)報道，俄羅斯國防部昨日(28日)首度公開北韓士兵的訓練畫面，這些士兵完成了包含自動步槍在內的多種武器實彈射擊及手榴彈投擲訓練，影片中所有北韓士兵的頭盔上還都帶著黑色和橙色相間的聖喬治絲帶。

普京讚揚北韓士兵與俄並肩作戰

普京在克里姆林宮網站發聲明，讚揚北韓士兵「與俄羅斯戰士並肩作戰，保衛我們的祖國，俄羅斯人民永遠不會忘記朝鮮特種部隊的英雄事蹟。我們將永遠緬懷那些為了俄羅斯、為了我們共同的自由、與俄羅斯戰友並肩作戰、獻出生命的英雄們」。

北韓、俄羅斯都並未透露有多少北韓士兵來到俄羅斯、有多少人傷亡，美國、韓國及烏克蘭情報官員稱，去年秋天北韓向俄羅斯派遣了1萬至 1.2萬名士兵。今年3月美軍估計，俄烏前線有4,000名北韓士兵傷亡，韓國軍方也表示，今年稍早北韓增派3,000人赴俄參戰。