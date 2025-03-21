俄烏戰爭｜俄烏代表下周到沙特會晤美代表　逾20國軍方開會商討派維和部隊到烏

逾20個國家的軍方高層官員在英國開會，討論派遣國際維持和平部隊去烏克蘭。另外，美國下周一(24日)將於沙特阿拉伯，分別與俄羅斯與烏克蘭舉行會談，討論俄烏戰事。美國總統特朗普指，為俄烏達致和平的努力進展順利，又指美國好快會與烏克蘭簽署礦產協議。

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，俄美代表團談判亦會在下星期一，在沙特首都利雅得舉行，期望磋商能夠富有成效。到訪挪威的烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭代表團下星期一將在沙特阿拉伯與美國代表團舉行會談。他說，烏方會派出技術團隊出席會談，並制定一份受停火約束的設施清單，除了能源設施外，亦包括鐵路和港口基礎設施。他又指，烏克蘭不認為俄羅斯會同意停火，但烏方正努力朝正確方向邁進，並提議首先在海上和空中實現停火。