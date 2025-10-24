俄烏戰爭｜俄無人機炸毁幼稚園　近50烏童廢墟中逃生

俄羅斯22日凌晨以無人機空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），其中一所幼兒園被擊中起火，場面駭人，多張照片顯示，幼童在救難人員懷中哭泣，滿臉驚恐。

老師帶入地下避難所

綜合外媒報道，哈爾科夫市長特列霍夫（Ihor Terekhov）表示，學校教職員在空襲前將3至5歲孩童，帶入地下避難所，成功保住他們性命。根據官方通報，共有近50名兒童被救出。特列霍夫證實：「救難人員目前正在二樓搜尋，但那一層已完全坍塌。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X發文怒轟，孩子們因驚嚇而出現「急性壓力反應」：「對幼兒園發動無人機攻擊毫無正當理由，也永遠不可能有。很明顯，俄羅斯變得愈來愈肆無忌憚。」