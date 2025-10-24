俄烏戰爭｜俄無人機炸毁幼稚園　近50烏童廢墟中逃生

俄羅斯22日凌晨以無人機空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），其中一所幼兒園被擊中起火，場面駭人，多張照片顯示，幼童在救難人員懷中哭泣，滿臉驚恐。
老師帶入地下避難所
綜合外媒報道，哈爾科夫市長特列霍夫（Ihor Terekhov）表示，學校教職員在空襲前將3至5歲孩童，帶入地下避難所，成功保住他們性命。根據官方通報，共有近50名兒童被救出。特列霍夫證實：「救難人員目前正在二樓搜尋，但那一層已完全坍塌。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X發文怒轟，孩子們因驚嚇而出現「急性壓力反應」：「對幼兒園發動無人機攻擊毫無正當理由，也永遠不可能有。很明顯，俄羅斯變得愈來愈肆無忌憚。」
內部滿是煙塵與瓦礫
根據現場照片顯示，幼兒園內部滿是煙塵與瓦礫，桌椅與兒童玩具散落一地。救難人員在火海與濃煙中抱出哭泣的孩子，家長聞訊趕到現場時崩潰痛哭，緊緊擁抱孩子。
美國白宮尚未就此事件發表評論，但報道表示，當天美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte），他聽聞襲擊消息後「神情嚴肅，搖頭表示遺憾」。
