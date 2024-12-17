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國際
2024-12-17 17:03:07

俄烏戰爭｜俄羅斯核部隊將領莫斯科遭遙控炸彈炸死 烏方消息認責(更新)

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俄羅斯生化部隊將領基里洛夫。(網上圖片)

俄羅斯生化部隊將領基里洛夫。(網上圖片)

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俄羅斯輻射生化防衛部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov），被指在莫斯科遭炸彈襲擊身亡。俄羅斯的調查委員會在周二（17日）表示，基里洛夫是在一座住宅外被一輛放置有遙控炸彈的電動滑板車炸死，而其助手亦身亡，俄方消息指爆炸威力相當於300克TNT炸藥，事件由烏克蘭軍方策劃和實施。

梅德韋傑夫：基輔領導層將面臨報復

外電引述烏克蘭安全局消息人士證實策劃事件，指基里洛夫在一次特別行動中喪生，又指基輔視基里洛夫為戰犯和合法目標，指他在俄烏戰事中下令對烏克蘭軍隊使用違禁化學武器。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，基輔領導層很快就會面臨報復。

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俄羅斯的調查委員會在周二公布基里洛夫的死訊。他是俄羅斯輻射生化防衛部隊的指揮官，烏克蘭的情報部門在周一（16日）指控基里洛夫需要為大規模使用被禁止的化學武器負責。俄羅斯的調查部門指，他們已就兩名軍官被殺的事件啟動刑事調查，並指包括調查部門及法醫等到現場進行搜證。

被指控對烏克蘭使用化武

基里洛夫在今年10月已被英國列入制裁名單，指控他負責在烏克蘭使用化學武器，同時也作為克里姆林宮的喉舌發放虛假資訊。

疑被放置遙控炸彈的電動滑板車。(網上圖片) 基里洛夫被殺害的現場。(網上圖片)

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