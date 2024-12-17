俄烏戰爭｜俄羅斯核部隊將領莫斯科遭遙控炸彈炸死 烏方消息認責(更新)

俄羅斯輻射生化防衛部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov），被指在莫斯科遭炸彈襲擊身亡。俄羅斯的調查委員會在周二（17日）表示，基里洛夫是在一座住宅外被一輛放置有遙控炸彈的電動滑板車炸死，而其助手亦身亡，俄方消息指爆炸威力相當於300克TNT炸藥，事件由烏克蘭軍方策劃和實施。
梅德韋傑夫：基輔領導層將面臨報復
外電引述烏克蘭安全局消息人士證實策劃事件，指基里洛夫在一次特別行動中喪生，又指基輔視基里洛夫為戰犯和合法目標，指他在俄烏戰事中下令對烏克蘭軍隊使用違禁化學武器。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，基輔領導層很快就會面臨報復。
俄羅斯的調查委員會在周二公布基里洛夫的死訊。他是俄羅斯輻射生化防衛部隊的指揮官，烏克蘭的情報部門在周一（16日）指控基里洛夫需要為大規模使用被禁止的化學武器負責。俄羅斯的調查部門指，他們已就兩名軍官被殺的事件啟動刑事調查，並指包括調查部門及法醫等到現場進行搜證。
被指控對烏克蘭使用化武
基里洛夫在今年10月已被英國列入制裁名單，指控他負責在烏克蘭使用化學武器，同時也作為克里姆林宮的喉舌發放虛假資訊。
💥 Russia: Lieutenant General Igor Kirillov in charge of Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC) in the Russian Armed Forces and his assistant assassinated in an explosion in Moscow on Ryazansky Prospect. pic.twitter.com/v6dQgMWEPQ— Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024