俄烏戰爭｜俄羅斯核部隊將領莫斯科遭遙控炸彈炸死 烏方消息認責(更新)

俄羅斯輻射生化防衛部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov），被指在莫斯科遭炸彈襲擊身亡。俄羅斯的調查委員會在周二（17日）表示，基里洛夫是在一座住宅外被一輛放置有遙控炸彈的電動滑板車炸死，而其助手亦身亡，俄方消息指爆炸威力相當於300克TNT炸藥，事件由烏克蘭軍方策劃和實施。

梅德韋傑夫：基輔領導層將面臨報復

外電引述烏克蘭安全局消息人士證實策劃事件，指基里洛夫在一次特別行動中喪生，又指基輔視基里洛夫為戰犯和合法目標，指他在俄烏戰事中下令對烏克蘭軍隊使用違禁化學武器。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，基輔領導層很快就會面臨報復。