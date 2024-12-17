俄烏戰爭｜俄羅斯核部隊將領　莫斯科遭遙控炸彈炸死

俄羅斯輻射生化防衛部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov），被指在莫斯科遭炸彈襲擊身亡。俄羅斯的調查委員會在周二（17日）表示，基里洛夫是在一座住宅外被一輛放置有遙控炸彈的電動滑板車炸死，而其助手亦身亡，俄方消息指爆炸威力相當於300克TNT炸藥，事件由烏克蘭軍方策劃和實施，烏方暫時未有回應。
俄羅斯的調查委員會在周二公布基里洛夫的死訊。他是俄羅斯輻射生化防衛部隊的指揮官，烏克蘭的情報部門在周一（16日）指控基里洛夫需要為大規模使用被禁止的化學武器負責。俄羅斯的調查部門指，他們已就兩名軍官被殺的事件啟動刑事調查，並指包括調查部門及法醫等到現場進行搜證。
基里洛夫在今年10月已被英國列入制裁名單，指控他負責在烏克蘭使用化學武器，同時也作為克里姆林宮的喉舌發放虛假資訊。
💥 Russia: Lieutenant General Igor Kirillov in charge of Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC) in the Russian Armed Forces and his assistant assassinated in an explosion in Moscow on Ryazansky Prospect. pic.twitter.com/v6dQgMWEPQ— Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024