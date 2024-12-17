俄烏戰爭｜俄羅斯核部隊將領　莫斯科遭遙控炸彈炸死

俄羅斯輻射生化防衛部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov），被指在莫斯科遭炸彈襲擊身亡。俄羅斯的調查委員會在周二（17日）表示，基里洛夫是在一座住宅外被一輛放置有遙控炸彈的電動滑板車炸死，而其助手亦身亡，俄方消息指爆炸威力相當於300克TNT炸藥，事件由烏克蘭軍方策劃和實施，烏方暫時未有回應。

俄羅斯的調查委員會在周二公布基里洛夫的死訊。他是俄羅斯輻射生化防衛部隊的指揮官，烏克蘭的情報部門在周一（16日）指控基里洛夫需要為大規模使用被禁止的化學武器負責。俄羅斯的調查部門指，他們已就兩名軍官被殺的事件啟動刑事調查，並指包括調查部門及法醫等到現場進行搜證。