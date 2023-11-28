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國際
2023-11-28 12:30:32

俄烏戰爭｜俄羅斯烏克蘭同遇惡劣天氣 最少3人死亡、50多萬人面臨停電

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俄烏戰爭前線遇惡劣天氣 釀3人死亡、50多萬人面臨停電

俄烏戰爭前線遇惡劣天氣 釀3人死亡、50多萬人面臨停電

俄烏戰爭砲火還未停止，惡劣天氣又來！克里米亞和俄羅斯南部等黑海沿岸遭暴風雨狂襲，釀3人死亡。而鄰近的烏克蘭也遭暴風雪橫掃。

俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，基輔要出動鏟雪車。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞水浸。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，烏克蘭的尼古拉耶夫（Mykolaiv）積雪。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。 俄烏戰爭，俄羅斯及烏克蘭在11月下旬同樣面對惡劣天氣，克里米亞災情。

俄烏戰爭已經打了21個月，如今卻遭遇如此極端天氣情況。據《路透社》報導，克里米亞和俄羅斯南部等黑海沿岸遭暴風雨襲擊，釀成3人死亡、超過50萬人無電可用。烏克蘭11月27日也遭嚴峻暴風雪橫掃，2000多座村落停電、10多條道路封閉。烏克蘭當局表示，暴風雪造成的村落停電橫跨16州，並有10多條公路暫停車輛通行。基輔當局擔憂俄羅斯會在嚴冬時，鎖定烏克蘭的電網進行空襲。

烏克蘭內政部長克利緬科Ihor Klymenko）在Telegram發文，指部分地方積雪達2公尺深，積雪造成至少1370輛貨櫃車動彈不得，另有840輛車得由拖車拖走。他指出，烏克蘭南部和中部的情況最為嚴重。

《俄塔社》報導，這場風暴在索契造成1人死亡，而在俄羅斯掌控的克里米亞半島也奪走一條人命，另外在俄羅斯本土和克里米亞半島之間克赤海峽（Kerch Strait）的一艘船艦上也傳出一人喪命。《美聯社》報導，同一道鋒面26日已在鄰近黑海的羅馬尼亞和摩爾多瓦降下大雪及颳起暴風雪，造成一人死亡、數百處停電。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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