俄烏戰爭｜俄軍突襲烏士兵天然氣管成地道 美國務卿魯比奧赴沙特晤烏官員

俄烏戰爭在美國總統特朗普介入下，烏克蘭礙於美國暫停軍援，料將與俄羅斯展開和談。美國國務院周日(9日)宣布，國務卿魯比奧周一至周三到訪沙特阿拉伯，將與烏克蘭官員會晤。談判在即，俄軍加強攻勢以奪取更多土地，周日稱再奪烏東頓涅茨克一個村莊；也反攻佔據俄邊境地區庫爾斯克的烏軍，奪回三分二失地，並且已幾乎完全包圍烏軍。烏方計劃以所佔庫爾斯克地區交換被佔據烏土地，似乎將落空。

烏軍去年8月反攻俄羅斯佔據了俄邊境庫爾斯克部分地區，有親俄的烏克蘭軍事博客稱，俄特種部隊在天然氣輸氣管道內步行約15公里，並在裡面逗留了數天，進入庫爾斯克城鎮蘇賈附近後方成功突襲烏軍，奪回該鎮。網上流傳俄軍頭戴防毒面具和燈在管道內的照片。另有軍事博客稱，烏軍正撤離蘇賈。俄方指已重奪庫爾斯克3個村莊，烏軍一天內更損失逾180名士兵。前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫周日在社交網稱，已幾乎包圍佔據當地的烏軍。