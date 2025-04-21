俄烏戰爭｜冀兩國本周和解　特朗普：同美國一齊賺大錢！

俄羅斯總統普京（Putin）宣布復活節停火30小時，烏克蘭表態配合休兵，然雙方互控停火「玩假的」。特朗普（Trump）21日發文稱盼俄烏本周達成協議，可一起與美國做大生意、賺大錢。 據澤連斯基（Zelensky）在21日在社交平台X上最新發文，稱根據總司令於復活節結束後提交之報告，俄軍全天違反自身停火承諾次數累計達2,935次，炮擊和襲擊次數最多的是波克羅夫斯克（Pokrovsk）方向。總體而言，在整個前線，俄羅斯發動96次進攻，對烏方陣地進行1,882次砲擊，其中 812 次使用重型武器，使用無人機超過950次。

俄烏互斥對方違反停火 另一方面，俄羅斯國防部稍早前指出，烏軍對俄羅斯陣地射擊次數為444次，並發動逾900次無人機攻擊，包括攻擊克里米亞（Crimea）、俄國邊界州布揚斯克州（Bryansk Oblast）、庫斯克州（Kursk Oblast）及貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）。 特朗普從爭取連任總統期間便放話，上任第一天就能終結俄烏戰爭，不過迄今仍未實現，其21日在真實社群發文稱：「希望俄羅斯與烏克蘭本周能達成協議。接着雙方將會開始和繁榮的美國做大生意，然後賺大錢」。