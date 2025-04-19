俄烏戰爭｜再提放棄推動兩國和談　特朗普：你們是傻瓜

當地時間18日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，如果俄羅斯或烏克蘭讓和平談判「變得非常困難」，美國將「放棄」推動這兩國談判。
據BBC報道，特朗普（Donald Trump）18日在白宮向媒體表示，他並不期望在「特定天數」內實現俄烏停火，但他希望「迅速」實現停火。
「有其他優先事項要處理」
據報道，在特朗普發表上述言論的幾小時前，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發出警告稱，如果俄羅斯與烏克蘭的和平談判「無法進行」，美國將放棄談判。
魯比奧18日在巴黎在與歐洲及烏克蘭官員會晤後表示，「我們不打算將這項努力無止境地延續下去」，並補充稱美國「有其他優先事項要處理」。
曾稱24小時內結束俄烏戰爭
特朗普自競選期間就承諾，一旦他上任將於24小時內結束俄烏戰爭，不過他上任後頻改變說法，又稱希望能在4月或5月達成協議。18日，在被問及俄烏談判的問題時，特朗普表示：「我們說的是這裏有人正在死去，理想情況下，我們會去阻止。」
特朗普說：「現在，如果出於某種原因，其中一方或者雙方讓事情變得非常困難，我們就會說，『你們是愚蠢的，你們是傻瓜，你們是可怕的人』，我們就會放棄（take a pass）。」
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