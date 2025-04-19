俄烏戰爭｜再提放棄推動兩國和談　特朗普：你們是傻瓜

當地時間18日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，如果俄羅斯或烏克蘭讓和平談判「變得非常困難」，美國將「放棄」推動這兩國談判。

據BBC報道，特朗普（Donald Trump）18日在白宮向媒體表示，他並不期望在「特定天數」內實現俄烏停火，但他希望「迅速」實現停火。

「有其他優先事項要處理」

據報道，在特朗普發表上述言論的幾小時前，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發出警告稱，如果俄羅斯與烏克蘭的和平談判「無法進行」，美國將放棄談判。

魯比奧18日在巴黎在與歐洲及烏克蘭官員會晤後表示，「我們不打算將這項努力無止境地延續下去」，並補充稱美國「有其他優先事項要處理」。