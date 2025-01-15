俄烏戰爭｜北韓士兵拒被活捉　寧引爆手榴彈炸臉自我了斷(有片)

烏克蘭軍方9日在俄羅斯西部的庫爾斯克地區俘獲兩名受傷北韓士兵，治療期間透露以為到俄羅斯只是受訓，而非與烏克蘭作戰。俄羅斯及北韓一直拒絕承認北韓士兵援俄參戰。烏克蘭當局指出，在庫斯克地區與烏軍交戰的北韓士兵，陸續出現以引爆手榴彈輕生的案例，推斷他們不想成為戰俘，也不想被識別身分，因而選擇用激烈的手段炸毀臉部。

烏克蘭政府14日對外表示，在庫斯克作戰的北韓士兵，陸續出現以手榴彈靠近臉部「自爆」輕生的消息，至今已有約20人採取這樣的激烈手段。烏軍於Telegram發佈影片，指烏軍在庫斯克作戰時，發現懷疑北韓士兵無路可退時，以手榴彈自我了斷，屍體容貎受損、面目模糊。報道亦指，另有北韓兵被活捉時大喊「金正恩將軍！」南韓情報單位形容，這些北韓士兵彷彿活在古代。報道指，烏克蘭特種部隊在庫斯克碰上北韓士兵，讓他們傻眼的事。眼前的北韓兵眼看無路可退，突然大聲一吼，作勢要引爆手榴彈，烏軍趕緊後退，未受波及。