俄烏戰爭｜北韓士兵拒被活捉　寧引爆手榴彈炸臉自我了斷(有片)

烏克蘭軍方9日在俄羅斯西部的庫爾斯克地區俘獲兩名受傷北韓士兵，治療期間透露以為到俄羅斯只是受訓，而非與烏克蘭作戰。俄羅斯及北韓一直拒絕承認北韓士兵援俄參戰。烏克蘭當局指出，在庫斯克地區與烏軍交戰的北韓士兵，陸續出現以引爆手榴彈輕生的案例，推斷他們不想成為戰俘，也不想被識別身分，因而選擇用激烈的手段炸毀臉部。
烏克蘭政府14日對外表示，在庫斯克作戰的北韓士兵，陸續出現以手榴彈靠近臉部「自爆」輕生的消息，至今已有約20人採取這樣的激烈手段。烏軍於Telegram發佈影片，指烏軍在庫斯克作戰時，發現懷疑北韓士兵無路可退時，以手榴彈自我了斷，屍體容貎受損、面目模糊。報道亦指，另有北韓兵被活捉時大喊「金正恩將軍！」南韓情報單位形容，這些北韓士兵彷彿活在古代。報道指，烏克蘭特種部隊在庫斯克碰上北韓士兵，讓他們傻眼的事。眼前的北韓兵眼看無路可退，突然大聲一吼，作勢要引爆手榴彈，烏軍趕緊後退，未受波及。
南韓情報：北韓士兵藏字條要求自我了斷不被俘虜
烏方認為，這可能是因為他們不想成為戰俘，也不想被識別身分，而選擇用激烈的手段炸毀臉部。推斷可能是北韓方面有下達這樣的指令，因為有南韓情報單位聲稱，在北韓士兵的隨身物品中，找到要求他們自我了斷的字條。也有在前線作戰的烏軍證實這項傳聞，並聲稱目擊到被子彈擊中的北韓士兵，隨後就拿出手榴彈引爆自盡，類似狀況的遺體不斷在戰場被發現。
A North Korean soldier attempted to blow himself up with a grenade along with Ukrainian SOF fighters who had approached him. This happened during one of the battles in which fighters from the 6th SOF Regiment eliminated 17 KPA soldiers. Another surviving but wounded North Korean… pic.twitter.com/408SmJM0Yv— Yigal Levin (@YigalLevin) January 13, 2025