熱門搜尋:
二元乘車優惠 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-01-15 09:43:00

俄烏戰爭｜北韓士兵拒被活捉　寧引爆手榴彈炸臉自我了斷(有片)

分享：
俄烏戰爭，北韓士兵拒被活捉，寧引爆手榴彈炸臉自我了斷。(X)

俄烏戰爭，北韓士兵拒被活捉，寧引爆手榴彈炸臉自我了斷。(X)

adblk5

烏克蘭軍方9日在俄羅斯西部的庫爾斯克地區俘獲兩名受傷北韓士兵，治療期間透露以為到俄羅斯只是受訓，而非與烏克蘭作戰。俄羅斯及北韓一直拒絕承認北韓士兵援俄參戰。烏克蘭當局指出，在庫斯克地區與烏軍交戰的北韓士兵，陸續出現以引爆手榴彈輕生的案例，推斷他們不想成為戰俘，也不想被識別身分，因而選擇用激烈的手段炸毀臉部。

烏克蘭政府14日對外表示，在庫斯克作戰的北韓士兵，陸續出現以手榴彈靠近臉部「自爆」輕生的消息，至今已有約20人採取這樣的激烈手段。烏軍於Telegram發佈影片，指烏軍在庫斯克作戰時，發現懷疑北韓士兵無路可退時，以手榴彈自我了斷，屍體容貎受損、面目模糊。報道亦指，另有北韓兵被活捉時大喊「金正恩將軍！」南韓情報單位形容，這些北韓士兵彷彿活在古代。報道指，烏克蘭特種部隊在庫斯克碰上北韓士兵，讓他們傻眼的事。眼前的北韓兵眼看無路可退，突然大聲一吼，作勢要引爆手榴彈，烏軍趕緊後退，未受波及。

adblk6
懷疑北韓士兵無路可退時，以手榴彈自我了斷，屍體容貎受損、面目模糊。(X) 懷疑北韓士兵無路可退時，以手榴彈自我了斷，屍體容貎受損、面目模糊。(X)

南韓情報：北韓士兵藏字條要求自我了斷不被俘虜

烏方認為，這可能是因為他們不想成為戰俘，也不想被識別身分，而選擇用激烈的手段炸毀臉部。推斷可能是北韓方面有下達這樣的指令，因為有南韓情報單位聲稱，在北韓士兵的隨身物品中，找到要求他們自我了斷的字條。也有在前線作戰的烏軍證實這項傳聞，並聲稱目擊到被子彈擊中的北韓士兵，隨後就拿出手榴彈引爆自盡，類似狀況的遺體不斷在戰場被發現。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 