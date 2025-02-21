俄烏戰爭｜北韓士兵：被俘等同變節 有手榴彈會引爆自盡

北韓去年10月派兵赴俄烏戰場，其中兩名北韓士兵遭烏克蘭俘擄，韓媒20日曝光其訪問，其中一人透露，隸屬北韓「暴風軍團」，原以為赴俄作戰是「訓練」，至於未來何去何從，兩人皆表示願意「到南韓生活。」 《朝鮮日報》在烏克蘭專訪這兩名士兵，20日刊登訪問。其中一人是26歲的狙擊手兼偵察員李姓士兵，已在北韓軍隊服役10年，另一人是21歲的白姓步槍手，服役4年，兩人於去年10月至11月期間被派往俄國庫斯克州，遭烏軍活捉，現分別關在收容所單人房中。

「像實戰一樣去訓練」 白姓士兵表示，他隸屬北韓「暴風軍團」，該部隊是北韓特種作戰軍旗下的精銳特種部隊，總兵力規模為4萬至8萬人，由10幾歲至20歲左右的年輕軍人構成，也是被派往俄烏戰場的主力成員。白姓士兵說，當時國家只告訴他，赴俄是「像實戰一樣去訓練」，關於派兵的說明和同意過程，他表示「沒有」。 他透露，赴俄是他生平第一次出國：「應該說心情很激動吧……可怕的是……看到（戰友們）在我旁邊倒下……但我還是不知道害怕。」至於戰場出現無人機如何應對，他表示會開槍擊落：「我們北韓軍隊的槍法還不錯，可以全部擊落。」對於未來將何去何從，他說，家鄉親人只有母親，非常想念她，如果回不去家鄉：「我也會考慮這個（前往南韓）。」

在北韓看南韓劇恐被捉 至於李姓士兵指出，他到庫爾斯克州後，彈藥與軍服由上級提供，北韓士兵幾乎無法與俄軍溝通。此外，北韓軍隊沒有「俘虜」的概念，因為一旦淪為俘虜，幾乎等同於「變節」，可能會被要求引爆手榴彈自盡：「如果有手榴彈，我可能會選擇自爆。」 他並透露，與他同期士兵幾乎陣亡，只剩下他一個：「我也是這輩子第一次參加戰鬥。看到戰友的屍體，我想了很多。（因為怕被俘）自爆了，但頭沒了，也沒有上半身……就這樣躺在嚴寒的大雪裏，我還能聞到那血腥味……」