俄烏戰爭｜北韓首次證實派兵赴俄庫爾斯克作戰

北韓首次證實有派士兵參與俄烏戰事，協助俄軍收復之前被烏克蘭部隊佔據的庫爾斯克地區領土。官方《朝中社》報道，最高領導人金正恩根據朝方與俄羅斯簽訂的全面戰略夥伴關係條約，決定派軍參戰，並指朝俄兩國軍隊並肩作戰，擊退烏克蘭當局針對俄羅斯的武裝侵略，結束了烏軍對庫爾斯克地區的佔領。

北韓勞動黨中央軍事委員會向朝中社及《勞動新聞》發聲明指出，金正恩認為烏克蘭去年8月攻擊俄羅斯庫爾斯克地區，符合執行北韓去年與俄羅斯簽署的全面戰略伙伴關係協定的條件，決定派兵參戰。聲明指，朝軍在俄羅斯領土的軍事行動，完全符合聯合國憲章等國際法，和朝俄全面戰略夥伴關係條約的各款項精神，並引述金正恩讚揚參戰的朝軍士兵是英雄。 朝俄兩國軍隊在同一個戰壕並肩戰鬥，擊退烏克蘭當局針對俄羅斯的武裝侵略，解放被烏軍佔領的庫爾斯克地區。勞動黨中央軍事委員會向參與的北韓士兵致以最熱烈祝賀。