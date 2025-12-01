俄烏戰爭｜南非警逮4男涉赴俄參戰　或受高薪合約誘騙

南非警方29日表示，在約翰尼斯堡逮捕4名疑似被招募前往俄羅斯參戰的男子。警方指出，這四人28日在登機口被攔截，數周前才傳出另有17名南非男子受高薪合約誘騙，加入傭兵部隊後受困烏克蘭。
未經授權不得參與外國軍隊
根據《路透社》報道，南非法律規定，公民未經授權不得向外國政府提供軍事協助或參與外國軍隊。南非精銳警察單位「犯罪打擊局」（DPCI）29日發布聲明表示，逮捕行動是根據約翰尼斯堡機場警方提供的線報，這4名男子原計劃經阿拉伯聯合酋長國前往俄羅斯。
DPCI在聲明中指出，初步調查顯示，一名南非女子涉嫌協助這些人的旅行安排，並招募他們加入俄羅斯聯邦軍隊。DPCI表示，這4名疑犯預計12月1日出庭，面臨違反《外國軍事援助管制法》（Regulation of Foreign Military Assistance Act）的指控。
前總統女兒涉案
南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已下令調查先前17名男子為何最終在烏克蘭作戰，目前仍在努力將他們帶回國。警方也表示將調查祖馬-桑布德拉（Duduzile Zuma-Sambudla），她是南非前總統祖馬（Jacob Zuma）的女兒，被同父異母的姊妹指控涉及以虛假名義誘騙這些男子前往俄羅斯。
祖馬-桑布德拉28日辭去國會議員職務，但尚未公開回應相關指控。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章