俄烏戰爭｜南非警逮4男涉赴俄參戰　或受高薪合約誘騙

南非警方29日表示，在約翰尼斯堡逮捕4名疑似被招募前往俄羅斯參戰的男子。警方指出，這四人28日在登機口被攔截，數周前才傳出另有17名南非男子受高薪合約誘騙，加入傭兵部隊後受困烏克蘭。

未經授權不得參與外國軍隊

根據《路透社》報道，南非法律規定，公民未經授權不得向外國政府提供軍事協助或參與外國軍隊。南非精銳警察單位「犯罪打擊局」（DPCI）29日發布聲明表示，逮捕行動是根據約翰尼斯堡機場警方提供的線報，這4名男子原計劃經阿拉伯聯合酋長國前往俄羅斯。