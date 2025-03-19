俄烏戰爭｜普京剛同意停攻烏能源設施30天　僅1小時即對頓涅茨克發動空襲

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話，就商討俄烏停火，歷時90分鐘。白宮其後發聲明指，特朗普與普京都同意，需要結束俄烏衝突，實現持久和平，並有必要改善美俄的雙邊關係。普京同意立即停止攻擊烏克蘭能源設施30天，並於周三(19日)與烏克蘭互換175名戰俘。普京強調，解決俄烏問題關鍵前提是停止對烏軍援。特朗普形容通話非常好及具有建設性，雙方同意迅速行動以達成全面停火，最終達致終戰。不過，在通話結束後僅1小時，俄羅斯對頓涅茨克(Donetsk)地區有約10萬居民的城市Slovyansk進行空襲。
通話於香港時間周二(18日)晚上10時開始，特朗普與普京都指，俄烏衝突原本不應開始，早應通過真誠及善意推動和平來結束，同意將從能源及基礎設施開始停火，並就實施黑海海上停火、全面停火及永久和平進行技術談判，而談判將立即在中東展開。特朗普在通話後亦在社交網站發文，指同普京進行了非常好及富有成效的交談，雙方同意俄烏立即在所有能源及基礎設施停火，將迅速努力實現全面停火，最終結束俄烏這場非常可怕的戰爭。俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京與美國總統特朗普的通話，就烏克蘭周邊局勢詳細而坦誠交换意見。普京表示，有意同美國共同仔細研究可能的解決方案，而方案應是全面、可持續及長期。他支持特朗普提出，在俄烏30日停火期間，互不攻擊對方能源基礎設施的提議，並命令俄軍遵守。
普京提出停對烏軍事援助及情報共享
對於美國的全面停火30天提議，普京提出一系列重要主張，包括確保要對俄烏整個接觸線上的停火進行有效管控、停止在烏克蘭境內強制動員及重新武裝烏軍。普京又強調，普京強調防止衝突升級和推動政治外交解決的關鍵前提，是完全停止對烏克蘭的外國軍事援助及情報共享，以結束敵對行動。普京又表示，俄烏19日將交換戰俘，各自向對方移交175人，同時會移交23名受重傷的烏克蘭士兵。
烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭將支持美國提出，停止攻擊能源基礎設施的提議，支持任何能帶來穩定及持久和平的建議，但他質疑俄羅斯正試圖拖延美國主導的談判，並透過提出新的要求來削弱基輔。他指，烏方將與美國總統特朗普對話，詳細了解美俄元首就俄烏停火問題的對話內容。
Right now, in many regions, you can literally hear what Russia truly needs. Around 40 "Shahed" drones are in our skies, and air defense is active.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2025
Unfortunately, there have been hits, specifically on civilian infrastructure. A direct hit by a "Shahed" drone on a hospital in… pic.twitter.com/TKTeB9gaZy
澤連斯基：普京實際上拒絕全面停火的提議
不過，烏克蘭傳媒報道，通話結束後僅1小時，俄羅斯對頓涅茨克地區有約10萬居民的城市Slovyansk進行空襲，而由於這次攻擊，該市部份地區出現停電。澤連斯基於社交平台批評俄羅斯以無人機摧毀頓涅茨克地區能源設施，並擊中一間醫院。他認為，普京實際上拒絕全面停火的提議，呼籲國際繼續向俄施壓。
俄羅斯國防部則指，烏克蘭武裝部隊試圖在別爾哥羅德州方向突入俄羅斯領土，並在當天對該州發動5次襲擊，並批評烏軍此舉是為了「給當天舉行的俄美領導人通話製造負面影響」、「損害美國總統特朗普提出的和平倡議的影響力」。