俄烏戰爭｜普京剛同意停攻烏能源設施30天　僅1小時即對頓涅茨克發動空襲

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話，就商討俄烏停火，歷時90分鐘。白宮其後發聲明指，特朗普與普京都同意，需要結束俄烏衝突，實現持久和平，並有必要改善美俄的雙邊關係。普京同意立即停止攻擊烏克蘭能源設施30天，並於周三(19日)與烏克蘭互換175名戰俘。普京強調，解決俄烏問題關鍵前提是停止對烏軍援。特朗普形容通話非常好及具有建設性，雙方同意迅速行動以達成全面停火，最終達致終戰。不過，在通話結束後僅1小時，俄羅斯對頓涅茨克(Donetsk)地區有約10萬居民的城市Slovyansk進行空襲。

通話於香港時間周二(18日)晚上10時開始，特朗普與普京都指，俄烏衝突原本不應開始，早應通過真誠及善意推動和平來結束，同意將從能源及基礎設施開始停火，並就實施黑海海上停火、全面停火及永久和平進行技術談判，而談判將立即在中東展開。特朗普在通話後亦在社交網站發文，指同普京進行了非常好及富有成效的交談，雙方同意俄烏立即在所有能源及基礎設施停火，將迅速努力實現全面停火，最終結束俄烏這場非常可怕的戰爭。俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京與美國總統特朗普的通話，就烏克蘭周邊局勢詳細而坦誠交换意見。普京表示，有意同美國共同仔細研究可能的解決方案，而方案應是全面、可持續及長期。他支持特朗普提出，在俄烏30日停火期間，互不攻擊對方能源基礎設施的提議，並命令俄軍遵守。



