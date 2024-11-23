俄烏戰爭｜普京威脅將繼續向烏克蘭發射新型飛彈「榛果樹」

《日本放送協會》（NHK）報導，普京在克里姆林宮會見國防部和軍工部代表，做出上述表示，他指出，正在試射的「榛果樹」，攻擊烏克蘭東部第聶伯羅，顯示俄羅斯是一個成功的國家，也為人民感到驕傲。普京說，「我們將繼續測試新開發的飛彈，並繼續使用『 榛果樹』進行攻擊。」

普京不諱言，此舉為報復烏克蘭使用西方提供的遠程飛彈，襲擊俄羅斯領土。他並展示最新飛彈開發技術，「世界上還沒有國家擁有這種武器，沒有辦法攔截這種飛彈。」

與此同時，烏克蘭國防部情報局22日公佈對這款飛彈的分析結果，報告顯示，該飛彈在15分鐘內從俄羅斯南部的發射場，飛抵烏克蘭東部第聶伯羅，距離900公里，速度達到11馬赫以上，即每小時1萬3千多公里。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）22日向全國發表視訊講話，表示考​​慮到俄國新型飛彈襲擊的可能性，「為保護生命免受新危機的影響，烏克蘭國防部長已開始討論與友好國家討論新的防空系統」，強調迫切需要加強飛彈防禦系統，籲國際社會支持。