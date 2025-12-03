俄烏戰爭｜普京晤威特科夫商俄烏和平方案　表明不接受歐洲修訂版

俄羅斯總統普京會見到訪莫斯科的美國特使威特科夫(Steve Witkoff)，以及美國總統特朗普的女婿庫什納，討論美烏談判後經修訂的俄烏和平方案，雙方會晤歷時近5小時，直至當地凌晨才結束。 今次是威特科夫今年以來第6次訪俄。有份與會的俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)會後向記者表示，會晤具建設性、非常有用和實質，但仍然有很多工作要做。他又透露，會上討論了烏克蘭的領土問題，以及俄美經濟合作等議題，俄方可以接受美方的部份建議，但亦有部分不能接受，強調目前沒有折衷方案。有份參與會談的俄羅斯總統特使德米特里耶夫(Kirill Dmitriev)形容會晤富有成效。

烏克蘭總統澤連斯基表示，正等待美國代表團完成莫斯科會談後的反饋，如果發出公平、有機會達成協議的信號，烏克蘭會盡快派出代表團與美方再次磋商，而他亦準備好與特朗普會面，但擔心俄羅斯正試圖令美國對調解俄烏衝突失去興趣。

普京：歐洲妨礙和平進程 較早前，普京出席投資論壇期間，批評歐洲修訂美國的和平方案，提出俄方無法接受的要求，是想阻礙和平進程，試圖破壞特朗普的和平努力，站在戰爭一邊。他強調俄羅斯無意與歐洲開戰，但如果歐洲突然採取行動，俄方亦已準備好。普京又指責烏克蘭在黑海以無人機襲擊俄國運油輪，是海盜行為，警告會作出報復，擴大對烏克蘭港口及船隻的襲擊，而協助烏方實施有關攻擊的國家的船隻亦會遭俄方報復。

