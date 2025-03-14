俄烏戰爭｜普京：原則上同意美國停火提議　但仍有細節需商討

俄羅斯總統普京首次公開回應由美國提出，獲烏克蘭同意的停火30日方案，對有關提議表示原則上同意，但指仍有細節需要商討，不排除與美國總統特朗普對話。特朗普形容普京的言論帶來希望，希望俄羅斯作出正確決定。烏克蘭總統澤連斯基批評普京試圖拖延停火。

普京在首都莫斯科同白俄羅斯總統盧卡申科會談後舉行記者會，指俄方原則上同意與烏克蘭結束敵對狀態的提議，但前提是停火能夠帶來長久和平，並消除引發烏克蘭危機的根源。普京指出，停火細節需要商討，包括如何監督停火及如何應對烏克蘭可能在停火期間，再動員部隊訓練，以及在俄羅斯庫爾斯克地區的烏軍是撤退或投降。普京又質疑為何停火30日，他指，在俄方掌控庫爾斯克州局勢的情況下，美國提出的停火建議對烏方有利，對方可能利用停火進行強制動員和組織武器供應，認為需要設立機制，處理可能違反停火的情況。普京感謝特朗普用心解決烏克蘭問題，不排除與美國總統特朗普對話商討。