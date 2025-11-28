俄烏戰爭｜普京：烏方必需撤出佔領地才停火　新領土需獲國際承認

俄羅斯總統普京指，認為美方考慮到俄羅斯的立場，華府的28點方案可能成為未來協議的基礎，美方代表團下周會到訪莫斯科磋商，會就每一項內容進行認真和實質的討論。普京又要求烏軍必須從目前控制地區撤離，否則俄方將採取軍事手段達致目標。烏克蘭官員則表明，總統澤連斯基不會簽署任何以放棄領土換取和平的協議。

正出訪吉爾吉斯的普京周四(27日)召開記者會表示，原本美方提出的28點方案，在美國和烏克蘭在瑞士會談後分為4部分，俄方已經收到所有文件。普京指，重申烏軍必須撤出其目前控制地區，俄軍就會停止武裝行動。如果不撤出，俄方將透過軍事手段實現目標。但沒有明確指出具體是哪些地區。