俄烏戰爭｜曾批澤連斯基「獨裁者」 特朗普改口：不敢相信我有講過(有片)

特朗普在會談前夕明顯軟化對澤連斯基的態度，強調自己非常尊重對方。被問到會否為曾經稱澤連斯基是「獨裁者」致歉時，特朗普說不敢相信自己曾經這麼說，他形容澤連斯基非常勇敢。特朗普預期與澤連斯基的會面將非常好，並表示實現和平的努力進展相當迅速，又認為美國礦業在烏克蘭的存在，將對俄羅斯起到威懾作用。

美英若達成貿易協議 或不需向英國徵稅

特朗普同施紀賢會談後見記者，在俄烏問題上，特朗普形容自己是烏克蘭的和平締造者，強調若想要實現持久和平，必須分別與俄烏談判，盡快實現停火使東歐恢復穩定。特朗普在記者會上，一再批評英國及其歐洲盟友，向美國建立不平衡的貿易夥伴關係，但預期美英好快會達成貿易協議，指一項真正的貿易協議可能不需要向英國徵收關稅。他並接受英王查理斯三世的邀請，將第二次國事訪問英國。

施紀賢讚揚特朗普創造了能達成俄烏和平協議的面史性機會，但強調推動烏克蘭和平協議，絕不能等同能獎勵侵略者。被問到特朗普指受到盟友的不公平對待，施紀賢就表示，英美貿易關係不只是牢固，而是公平、平衡和對等。