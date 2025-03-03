俄烏戰爭｜歐洲領袖倫敦定四點和談原則　持續軍援烏克蘭

包括英國、法國等主要歐洲國家的領袖，在澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在美國白宮與特朗普（Donald Trump）的會面破局後，在倫敦舉行峰會討論支持烏克蘭的後續事宜，英國首相施紀賢（Keir Starmer）會後就透露，18位領袖達成了4點的共識，當中包括會繼續軍援烏克蘭，向俄羅斯持續施壓以及確保所有和平談判必須有烏克蘭出席。

施紀賢在峰會後表示：「我們今日正在歷史的十字路口。」澤連斯基就指在今次峰會感受到強大的支援，又指「歐洲很久沒這麼高度的團結。」他指：「我們都在歐洲一起努力尋找與美國的合作基礎，以實現真正的和平及安全保障。」施紀賢表示，各國領袖取得的4點共識，包括「繼續軍事援助烏克蘭，並保持增加對俄羅斯的經濟壓力」、「任何持久的和平需確保烏克蘭的完整及安全，而烏克蘭是必須列席任何談判」、「達成和平協議後，需要強化烏克蘭防衛能力以阻擋未來的入侵」還有「建立『自願聯盟』防衛烏克蘭以確保往後的和平」。